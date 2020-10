Một khách hàng ở Gia Lai cho rằng Viettel để lộ thông tin cá nhân

(GLO)- Anh P.Q.D. (SN 1980, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) vừa có đơn phản ánh đến Viettel Gia Lai về việc thông tin cá nhân của mình bị lộ gây ảnh hưởng đến uy tín và công việc.

Ngày 23-10, anh D. nhận được giấy mời của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa làm việc liên quan đến một vụ án trộm cắp tài sản. Trước đó, một bị can đang bị tạm giam tại Công an huyện Đak Đoa để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản khai sử dụng số điện thoại 0865365469 để liên hệ với đồng bọn. Qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa xác định số điện thoại này thuộc sở hữu của anh D, trong đó, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ đều đúng nhưng số chứng minh nhân dân (CMND) lệch 1 số so với số CMND gốc của anh D.