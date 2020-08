Sản phẩm chuyển đổi số của Viettel thắng lớn tại IT World Awards 2020

Viettel đã giành 21 giải quan trọng trong số các năm tham dự, là doanh nghiệp Việt Nam có thành tích tốt nhất.

Ngày 27-8, trang thông tin chính thức của IT World Awards 2020 (Giải thưởng Công nghệ Thông tin thế giới) đã công bố, 100% sản phẩm/dịch vụ dự thi Giải thưởng Công nghệ thông tin thế giới 2020 (IT world) của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân Đội đều đạt giải.

Các sản phẩm Viettel được Ban tổ chức bình chọn và trao giải đều nằm trong các lĩnh vực chiến lược cần ưu tiên chuyển đổi số như: giáo dục, tài chính điện tử, chính phủ điện tử, an ninh mạng… Những sản phẩm này đều là ứng dụng chuyển đổi số đã phát huy được hiệu quả trong thực tế và tạo nên danh tiếng cho Viettel ở trong và ngoài nước.





Trong những lần tham dự giải thưởng này, Viettel đã giành tổng cộng 21 giải quan trọng và là doanh nghiệp Việt Nam tiên phong cũng như có bề dày thành tích cao nhất tại đây. Tại cuộc thi năm nay, Viettel còn được vinh danh trong top những doanh nghiệp có nhiều sản phẩm đoạt giải nhất.

Trong số các sản phẩm đoạt giải Vàng của Viettel tại IT World Awards 2020, Hệ Thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc (mOffice) được coi như một cuộc cách mạng không giấy tờ tại Văn phòng Chính phủ (Việt Nam). Sản phẩm số này giúp Văn phòng Chính phủ xử lý hơn 2 triệu văn bản đến và phát hành hơn 400.000 văn bản mới, thời gian xử lý văn bản nhanh hơn xử lý văn bản giấy gấp hơn 5 lần. Chữ ký số của các thành viên chính phủ trên SIM của Viettel là cuộc cách mạng thực sự, giúp lãnh đạo có thể xem văn bản và ký phê duyệt mọi lúc, mọi nơi, ngay cả khi đi công tác ở nơi xa xôi hẻo lánh…

Một sản phẩm số giành giải Vàng khác thuộc lĩnh vực Chính phủ điện tử là "Hệ thống quản lý hộ tịch" của Viettel tại Lào. Với dân số 6,5 triệu người nhưng sống rải rác ở 18 tỉnh với 65% sống ở nông thôn, "Hệ thống quản lý hộ tịch" của Viettel giúp Chính phủ Lào số hóa toàn bộ dữ liệu công dân, giảm thiểu các thủ tục hành chính, giúp phục vụ người dân tốt hơn. Đây cũng là lần đầu tiên, Lào triển khai việc quản lý hộ tịch điện tử thay cho bằng sổ như trước đây.

Ở lĩnh vực an ninh mạng, Viettel cũng đoạt giải Vàng với sản phẩm "Hệ thống kiểm soát roaming biên giới". Đây là một sản phẩm độc nhất vô nhị của nhà mạng khi cho phép Viettel chỉ cần triển khai máy chủ tại một nước nhưng vẫn có thể chuyển vùng cho tất cả thuê bao ở các quốc gia khác. Bên cạnh đó, ứng dụng này còn cho phép Viettel đảm bảo chủ quyền về di động ở những vùng biên giới có cửa khẩu, giúp chặn việc chuyển vùng tự động khi thuê bao chưa sang nước khác….

Ngoài các sản phẩm của Viettel đoạt giải Vàng, các giải thưởng khác bao gồm: Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Giải bạc Công ty CNTT xuất sắc nhất năm); Hệ thống chặn cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo (Giải Bạc Sản phẩm và dịch vụ CNTT tốt nhất cho ngành viễn thông); Dịch vụ Ví điện tử U-Money (Giải Bạc Sản phẩm và dịch vụ CNTT tốt nhất dành cho ngành Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm); Viettel Study 2.0 (Giải đồng Sản phẩm/dịch vụ CNTT tốt nhất trong lĩnh vực giáo dục); Hệ thống tạo cuộc gọi test tiên tiến (Giải đồng Sản phẩm và dịch vụ CNTT tốt nhất cho ngành viễn thông).

Trong tháng 8, Viettel cũng được công nhận là công ty có ảnh hưởng nhất tại châu Á tại giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc và Bền vững châu Á và giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất toàn cầu trong lĩnh vực viễn thông. Viettel là công ty duy nhất ở Việt Nam nhận được các giải thưởng này.

Ông Ray Narang, Tổng Biên tập tại Network Products Guide, cho biết: "Trong môi trường kinh doanh hiện tại, các tổ chức trên toàn thế giới tiếp tục thể hiện sự linh hoạt, trao quyền, tư duy đổi mới, tính học hỏi liên tục cũng như hợp tác ở quy mô chưa từng có trước đây. Những sự ghi nhận này có ý nghĩa đặc biệt hơn bao giờ hết. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành, chúng tôi tự hào ghi nhận những thành tựu của các cá nhân, tổ chức trên toàn thế giới trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin, kỹ thuật số và an ninh mạng".

IT World Awards là giải thưởng thường niên do Network Product Guide tổ chức, nhằm tôn vinh những thành tựu tiêu biểu của ngành CNTT trên toàn thế giới từ năm 2006. Giải thưởng luôn có sự tham dự của những Tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới như Samsung, Ultimate Software Dell, Cisco…. Ở Việt Nam, Tập đoàn Viettel là doanh nghiệp đầu tiên tham gia và đoạt giải thưởng lớn và đến nay vẫn là doanh nghiệp có bề dày thành tích lớn nhất tại IT World Awards.

Đ.Hoàng (NLĐO)