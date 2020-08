Lên mạng xã hội "rắc thính" để lừa đảo

48 giờ phá án



Ngày 28–8, CAH Gio Linh (Quảng Trị) cho hay vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị can Chu Minh Quân (1994, trú Thanh Oai, Hà Nội). Trung tá Dương Đức Thuận - Phó trưởng CAH Gio Linh, cho hay: Bị hại của đối tượng Quân là chị Nguyễn Thị D. (28 tuổi, trú xã Phong Bình, H.Gio Linh). Trước đó, ngày 20-6-2020, chị D. đến CAH Gio Linh trình báo về việc bị lừa đảo đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang Đài Loan với số tiền 30 triệu đồng.

Cựu nhân viên Mobifone Đắk Nông lừa đảo, chiếm đoạt gần chục tỉ đồng

1 cán bộ ngân hàng ở Bình Định bị tố lừa đảo nhiều tỉ đồng





Bị can Chu Minh Quân





Xác định tính chất phức tạp của vụ án, CAH Gio Linh chỉ đạo Đội Cảnh sát HS – KT – MT tập trung đấu tranh. Từ lời khai của bị hại, cho thấy vào đầu tháng 3-2020, chị D. có nhu cầu đi XKLĐ tại Đài Loan nên lên mạng xã hội facebook tìm thông tin. Qua đó, chị D. biết được facebook “Quan Chu” của Chu Minh Quân đăng các bài viết tuyển lao động làm việc tại Đài Loan. Trao đổi, chuyện trò, Quân biết chị D. có nhu cầu đi XKLĐ nên lên mạng tải 1 đơn hàng làm việc tại Cty Mỹ phẩm Hoằng Á – Đài Loan. Quân chủ động cho chị D. số điện thoại, giới thiệu đang làm việc tại một công ty ở Q. Hoàng Mai (Hà Nội) nên chị D. tin tưởng trao đổi qua zalo nội dung đơn hàng XKLĐ. Mọi thứ dường như rất suôn sẻ khi Quân nhắn tin qua zalo thông báo chị D. đã đậu đơn hàng, sắp xếp thời gian ra Hà Nội để làm thủ tục, mang theo hồ sơ và số tiền 30 triệu đồng để đặt cọc.



Ngày 16-3-2020, chị D. có mặt tại Hà Nội, Quân nhờ người đến đón chị D. rồi đưa đến văn phòng làm việc của Cty Thành S. Tại đây, chị D. gặp Quân và dẫn vào gặp nhân viên công ty để được giới thiệu về đơn hàng. Chị D. nghĩ Quân làm ở đây nên hoàn toàn không nghi ngờ, còn nhân viên Cty Thành S. cũng chỉ nghĩ chị D. như mọi khách hàng đến tư vấn, trao đổi nhu cầu XKLĐ.



Qua trao đổi với nhân viên công ty, chị D. cho rằng đơn hàng thấy ít tăng ca, tiền công sẽ thấp nên muốn giảm chi phí, nhưng nhân viên cho hay chỉ là trung gian môi giới nhận đơn hàng, không có thẩm quyền giảm chi phí. Chị D. không đồng ý và quay về Quảng Trị. Quân đưa chị D. ra bến xe nhưng ngay sau đó, chị D. lại thay đổi quyết định và liên lạc với Quân để đăng ký đơn hàng. Quân nói với chị D. đang bận và nhờ bạn ra bến xe lấy giúp giấy tờ và lập phiếu thu số tiền 30 triệu đồng đưa cho chị D. thông qua hướng dẫn của Quân. Quân cũng cung cấp số tài khoản ngân hàng để chị D. chuyển tiền. Ngày 17-3-2020, chị D. về tới Quảng Trị mới chuyển số tiền 30 triệu đồng vào tài khoản do Quân cung cấp. Đúng 1 tháng sau, chị D. nhận được điện thoại của Quân thông báo đơn hàng đã bị hủy và phải đợi đơn hàng khác. Chị D. yêu cầu trả lại tiền đặt cọc và hộ chiếu. Đến ngày 25-4- 2020, Quân nhờ người gửi bưu phẩm là hộ chiếu và lý lịch tư pháp cho chị D. Không thấy trả tiền, chị D. gọi điện liên lạc với Quân nhưng không được, facebook và zalo cũng đã bị hủy trên hệ thống.



Tiếp nhận thông tin vụ án, CAH Gio Linh lập tức ra Hà Nội xác minh, cho thấy Quân không phải là nhân viên Cty Thành S. Thiếu tá Trần Đức TríPhó Đội trưởng Đội Cảnh sát HS – KT – MT cho hay, hướng điều tra được tập trung như vụ án sử dụng công nghệ cao, lần theo manh mối là dữ liệu điện tử. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ 48 giờ đồng hồ sau, trinh sát đã lần ra Quân. Ngày 22-6-2020, CAH Gio Linh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Quân về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Lật mặt kẻ lừa đảo



Kinh nghiệm từ đấu tranh vụ án trên đã giúp CAH Gio Linh tiếp tục phá nhanh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TT Cửa Việt. Cụ thể, vào ngày 19-7-2020, chị Hồ Thị T. (35 tuổi, trú TT Cửa Việt) báo CA bị kẻ gian lừa chiếm đoạt 34 triệu đồng. Vụ việc chị T. gặp phải cũng có phần kết giống nhau. Đó là kẻ gian đã lặn mất tăm, tài khoản mạng xã hội cũng không liên lạc được. Với quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng, chỉ sau một thời gian ngắn, CAH Gio Linh đã làm rõ được 2 đối tượng lừa đảo chị T., gồm Võ Phong (35 tuổi) và Nguyễn Văn Dương (35 tuổi, đều trú Hành Nhân, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi). Theo đó, Phong rủ Dương đi lừa đảo tại các cửa hàng kinh doanh mặt hàng cơ khí. Ngày 4-5-2020, Phong điều khiển xe ô-tô Innova BKS 76A - 080.xx chở Dương ra địa bàn Quảng Trị. Trên đường đi, cả hai dừng lại mua một số lưỡi cắt đa năng, con dấu hộp lật khắc chữ “Đã Thanh Toán”, thẻ sim, in một số bảng báo giá, phiếu trưng bày sản phẩm. Đến chiều cùng ngày, cả hai về tại TT Cửa Việt, ghé vào cửa hàng của chị T. và dùng tên giả, xưng là nhân viên Cty chuyên về cơ khí nổi tiếng trong nước để giới thiệu sản phẩm. Sau đó, Dương lấy tập quảng cáo, giới thiệu sản phẩm lưỡi cắt nhãn hiệu “Makita” và đề nghị chị T. làm đại lý, sẽ có nhiều chương trình ưu đãi. Các đối tượng cho hay chị T. phải đóng tiền thế chân để đảm bảo hàng trưng bày không thất thoát. Chị T. tin tưởng, chọn mức đóng 17 triệu đồng cho 20 hộp. Dương đưa cho chị T. 1 tờ giấy in sẵn nội dung “Chương trình trưng bày hàng kim khí lưỡi cắt đa năng”, đóng dấu “Đã Thanh Toán”.



Quá trình trao đổi, Phong đưa cho chị T. số zalo để tiện liên hệ. Thấy dễ lừa, sau đó Phong tiếp tục gửi thông tin qua zalo cho chị T. về trưng bày sản phẩm cơ khí, bồn cầu..., muốn chị T. làm đại lý cấp 1 và đóng thêm 17 triệu đồng để công ty xem xét. Từ tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp, chị T. chuyển tiếp số tiền này. Tuy nhiên, nhiều ngày sau, Dương lần lữa hẹn chị T. đang làm thủ tục. Sau khi không liên lạc được với cả hai, chị T. mới nhận ra đã bị lừa.



Trung tá Dương Đức Thuận cho hay ngoài 2 vụ án trên, CAH Gio Linh cũng đã phá vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Nguyễn Thị Mai Hồng (33 tuổi, trú H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thực hiện. Bị hại là chị Phan Thị Th. (37 tuổi, trú TT Gio Linh). Qua thông tin trên facebook, chị Th. đặt mua của Hồng 5 tạ sầu riêng, đã trả trước 10 triệu đồng (50% giá trị đơn hàng) theo yêu cầu của Hồng. Nhưng sau đó chị Th. đợi mãi không thấy hàng về. Mọi số điện thoại liên lạc đều bị ngắt, tài khoản facebook cũng đã bị... xóa. Bằng quyết tâm cao nhất, CAH Gio Linh đã lần ra đối tượng Hồng, đấu tranh khai nhận toàn bộ hành vi, do nợ nần nên nảy sinh ý định lừa đảo như trên.

Theo BẢO HÀ (cadn)