Bát nháo "xe dù, bến cóc" ở Pleiku

(GLO)- Theo ghi nhận của P.V, từ khi xuất hiện đón khách đến thời điểm rời khỏi TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), các “xe dù” thường mất khoảng vài giờ quần đảo. Đặc biệt, các xe này được vận hành bởi một nhóm người với các xe khách “vệ tinh” tranh giành bắt khách sau đó gom khách lại vào một phương tiện để khởi hành.

Xâm nhập “xe dù, bến cóc”

Từ 7 giờ ngày 28-7, P.V đã bám theo chiếc xe khách BKS 81B-012** loại 16 chỗ ngồi lòng vòng đón khách ở khu vực đường Lý Nam Đế đoạn trước Bến xe Đức Long Gia Lai. Phía trước xe để một tấm bảng có dòng chữ “Quy Nhơn”, phía sau có dòng chữ “Xe hợp đồng du lịch” nhưng không có tên hãng xe. Khoảng 20 phút sau, chiếc xe di chuyển đến đỗ trước cây xăng ở khu vực ngã ba đường Lý Nam Đế-Lê Duẩn để đón khách. Lúc này, ngoài tài xế và phụ xe còn có thêm 1 người đàn ông đứng bên lề đường để vẫy tay đón khách.

Người đàn ông với vai trò vẫy khách và phụ xe vẫn liên tục chèo kéo khách, hứa hẹn việc chiếc xe sẽ lập tức khởi hành. Theo đó, có 2 hành khách tin vào những lời hứa hẹn này nên lên xe. Tuy nhiên, chiếc xe đã liên tục quần đảo nhiều vòng dọc theo đường Lê Duẩn đến khu vực Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, sau đó quay lại ngã tư Phù Đổng để đón khách.

Cảnh sát Giao thông Công an TP. Pleiku lập biên bản xử lý 1 trường hợp xe khách hoạt động ở “bến cóc” dừng đỗ sai quy định. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Vì đã lên xe nên 2 hành khách buộc phải “chịu trận” khi chiếc xe chạy lòng vòng. Sau một hồi quần đảo, chiếc xe quay về dừng ở điểm xuất phát. Tài xế và phụ xe nhảy xuống lề đường đóng cửa xe, đứng hút thuốc.

Trong vai người chạy xe ôm, xáp lại gần cửa xe, chúng tôi nghe được nhiều lời đối đáp chối tai giữa phụ xe và hành khách. Mặc cho khách la lối bất bình, một lúc sau, bọn họ lại điều khiển chiếc xe lượn vòng vo. Đến khoảng 8 giờ 30 phút, chiếc xe này quay lại tập kết tại ngã ba Lý Nam Đế-Lê Duẩn để đổi tài xế rồi mới xuất phát đi theo quốc lộ 19 hướng Pleiku-Đak Đoa.

Theo quan sát của chúng tôi, người lái xe ban đầu lại lên một chiếc xe khách khác mang BKS 81B-003** của nhà xe D.H. và tiếp tục hành trình tương tự. Cùng thời điểm này, xe ô tô BKS 81M-37** của nhà xe D.H. cũng trờ tới khu vực này, chèo kéo khách.

Phía đường Trường Chinh, tình trạng “xe dù bến cóc” cũng diễn ra phổ biến với các xe khách loại 16 chỗ ngồi chủ yếu chạy các tuyến Gia Lai-Đak Lak, Pleiku-Ayun Pa-Krông Pa. Từ khoảng 8 giờ 15 phút ngày 28-7, chiếc xe BKS 81B-009** bắt đầu đậu tại trước nhà số 108 Trường Chinh. Đây là một “bến cóc” thường được cánh tài xế gọi tên là “Gốc Vông”. Phụ xe nhảy xuống đứng dưới lòng đường để vẫy tay đón khách trong một khoảng thời gian dài.

Sau khoảng 45 phút, xe đón được 2 hành khách. Lúc này, 1 chiếc xe khách loại 16 chỗ khác mang BKS 81B-004** chở theo 6 hành khách trờ tới. Phụ xe nhanh chóng mở cửa để sang toàn bộ số khách cho chiếc xe BKS 81B-009** rồi nổ máy rời đi. Khoảng 9 giờ 20 phút, chiếc xe BKS 81B-009** bắt đầu chầm chậm di chuyển trên đường Trường Chinh, sau đó lại tấp vào một “bến cóc” khác tại khu vực ngã tư lâm nghiệp khoảng 10 phút rồi mới di chuyển.

Mật phục, hóa trang để xử lý vi phạm

Trước diễn biến phức tạp của “xe dù, bến cóc”, thời gian qua, Công an TP. Pleiku đã tăng cường nhiều biện pháp xử lý vi phạm. Ngoài việc thường xuyên tuần tra lưu động trên đường Lê Duẩn và đường Trường Chinh, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự (CSGT-TT) còn sử dụng biện pháp hóa trang, mật phục. Theo đó, khoảng 6 giờ 45 phút, các tổ công tác của Đội CSGT-TT Công an thành phố đã tiếp cận các điểm xe khách thường xuyên dừng đón khách. Do không phát hiện lực lượng Công an, nhiều xe vẫn ngang nhiên đậu đỗ sai quy định để đón khách dọc đường.

Từ đầu năm đến nay, Công an TP. Pleiku đã phát hiện và xử phạt 71 trường hợp xe khách vi phạm các lỗi: dừng, đỗ ô tô sai quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định...

Khoảng 8 giờ ngày 26-7, chiếc xe BKS 81B-005.70 của hãng xe Dịch vụ Du lịch Hưng Thịnh chạy tuyến Gia Lai-Đak Lak đậu tại “bến cóc” Gốc Vông đã lọt vào camera ghi hình của tổ công tác. Dữ liệu hình ảnh chứng minh hành vi vi phạm của chiếc xe này lập tức được chuyển cho một tổ công tác khác kiểm soát phương tiện trên đường Trường Chinh cách đó gần 5 km. Khoảng 40 phút sau, khi chiếc xe khách này di chuyển đến chốt xử lý vi phạm liền bị lực lượng CSGT-TT ra hiệu lệnh dừng xe để xử lý với lỗi “Dừng, đỗ xe ô tô sai quy định”.

Chiếc xe của nhà xe Dịch vụ Du lịch Hưng Thịnh bị xử phạt khi đang dừng đón khách ở Gốc Vông. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Ông Nguyễn Tấn Chỉnh-tài xế xe khách BKS 81B-005.70 giãi bày: “Tôi cũng biết hành vi đó là vi phạm, nhưng giờ khách không vào bến, xe trong bến ra đón không được khách nào cả mà chỉ ra đón ở ngoài đường thôi. Ngoài đường cũng ít khách nên chúng tôi buộc phải dừng xe chờ hoặc đi lòng vòng để đón xem có được thêm khách nào không. Đến giờ xe tôi chỉ có 3 hành khách, chạy tới Đak Lak cũng không đón thêm được bao nhiêu. Nếu không chở được nhiều hàng thì thường xuyên bị lỗ”.

Thiếu tá Võ Quang Dũng-cán bộ Đội CSGT-TT Công an TP. Pleiku-cho hay: “Các tài xế bây giờ cũng rất cảnh giác, thường xuyên quan sát, khi biết bị ghi hình sẽ lập tức di chuyển. Bên cạnh đó, chúng tôi chỉ ghi được hình ảnh xử lý lỗi dừng, đỗ sai quy định; còn lỗi đón, trả khách không đúng nơi quy định thì rất khó để ghi lại được. Mặt khác, đa phần tài xế sau khi bị xử lý thì lập tức thông tin cho các phương tiện khác để trốn tránh lực lượng CSGT bằng cách đi tuyến đường nhánh khác, thậm chí là dừng lưu thông chờ lực lượng CSGT tan ca rồi mới tiếp tục di chuyển”.

Trao đổi với P.V, Trung tá Phan Tiến Doãn-Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP. Pleiku-cho biết: “Thời gian tới, ngoài việc tăng cường lực lượng xử lý xe khách vi phạm, Công an thành phố đề nghị người dân nâng cao ý thức trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trước hết là tự giác vào bến xe mua vé, không đón xe tại “bến cóc”. Nếu hành khách nào cũng tuân thủ thì các xe khách sẽ tự khắc phải vào bến, tình trạng “xe dù, bến cóc” cũng được xóa bỏ”.

LÊ VĂN NGỌC