Công an thành phố Pleiku thông báo tìm người chứng kiến

(GLO)- Cơ quan CSĐT Công an thành phố Pleiku vừa ban hành Thông báo số 526-TB về việc tìm người chứng kiến.



Khoảng 8 giờ ngày 24-4-2020, tại điểm phát quà từ thiện chung tay đẩy lùi dịch bệnh Corona được tổ chức trước số nhà 155 Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai. Trong lúc lượng được phân công trong đó có đồng chí Phạm Văn Sang (là cán bộ Công an phường Diên Hồng) đang làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự tại đây thì bị một người phụ nữ túm cổ áo và cắn vào cẳng tay trái của đồng chí Sang gây đứt da chảy máu. Sau khi cắn vào tay đồng chí Sang thì người phụ nữ này bỏ đi.



Để phục vụ quá trình kiểm tra xác minh thu thập tài liệu chứng cứ. Cơ quan CSĐT Công an thành phố Pleiku thông báo để những ai chứng kiến vụ việc nêu trên biết thì đề nghị đến Đội Điều tra tổng hợp Công an thành phố Pleiku (số 09 Nguyễn Thiện Thuật, TP. Pleiku, Gia Lai) và gặp điều tra viên Lê Đình Thắng; số điện thoại liên hệ: 0935.579.979 để cung cấp thông tin.

GLO