Thông báo truy tìm người liên quan đến tố giác về tội phạm

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra tố giác về tội phạm của bà Phạm Thị Thơm (sinh năm 1966, trú tại 43 Trần Kiên, tổ 4, phường Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai) tố giác vợ chồng ông Lê Văn Mười (sinh năm 1981; CMND số 230547678, do Công an tỉnh Gia Lai cấp ngày 09-12-2009; trú tại Tổ 3, phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) và bà Đặng Thị Mỹ Lan (sinh năm 1986; CMND số 230643772, do Công an tỉnh Gia Lai) có hành vi " lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra vào năm 2018 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai theo Quyết định phân công số 05/QĐ-VPCQCSĐT ngày 02-01-2020 của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai.

Ảnh minh họa: Internet GLO