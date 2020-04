Xót xa cảnh hai cha con mắc bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Đã hơn 10 năm từ khi vợ bỏ đi, một mình chăm con gái bị u màng não suốt 12 năm, giờ đây bản thân bị tiểu đường giai đoạn 2, cuộc sống của gia đình chú Trương Văn Ánh (SN 1970, thôn Hưng Phú 4, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) hiện đang lâm vào cảnh cơ cực, bế tắc.

Cô bé có nụ cười rất tươi Trương Thị Thùy Linh (SN 1996) con gái đầu của chú Ánh, nếu không nhìn vào đôi nạng, chắc ít người biết em đã chống chọi với căn bệnh u màng não suốt 12 năm qua với 2 lần phẫu thuật.

Hai cha con chú Ánh chỉ biết dựa vào nhau sống qua ngày. Ảnh: Vũ Thị Chi

Sinh ra lành lặn như bao đứa trẻ khác nhưng khi đang học lớp 7, sau một lần lên cơn co giật, đưa đi cấp cứu, bác sĩ kết luận em bị u màng não phải phẫu thuật. Nhưng vì khối u nằm ở chỗ hiểm nên các bác sĩ chỉ có thể bóc tách tối đa. Do khối u quá lớn chèn dây thần kinh tứ chi nên sau khi phẫu thuật, em bị liệt 2 chân. Việc học hành của Linh phải dừng lại do thỉnh thoảng em lại lên cơn co giật, động kinh. Mỗi lần như vậy, em không nói được và liệt nửa người trong vòng vài giờ, đau đớn vô cùng. 9 năm sau (năm 2017), Linh trải qua cuộc phẫu thuật lần 2 khi khối u tái phát. Chi phí phẫu thuật hai lần lên đến cả trăm triệu đồng đã làm kinh tế gia đình chú Ánh khánh kiệt, chạy vạy vay mượn khắp nơi. Lần tái khám gần đây nhất là cuối năm 2019, bác sĩ cho biết khối u của em Linh phát triển lại với tốc độ rất nhanh, nhưng gia đình đành bó tay vì không lo đủ tiền phẫu thuật.

Bị bệnh, đau đớn về thể xác nhưng Linh luôn cố gắng tự sinh hoạt cá nhân, giúp ba việc vặt trong nhà, giữ vững tinh thần để cha bớt lo lắng. Em Linh tâm sự: “Vì em mà ba khổ, giờ đây ba lại đang bệnh nặng nhưng vẫn ráng chăm em. Em thương ba lắm”.

Hai cha con chú Ánh ngồi buồn rầu trong ngôi nhà nhỏ. Ảnh: Vũ Thị Chi

Chú Trương Văn Ánh quê ở Thái Bình, vào Gia Lai làm thuê làm mướn rồi lập gia đình. Hai vợ chồng dành dụm được ít tiền thì bệnh tật ập đến với cô con gái đầu lòng khiến của cải lần lượt đội nón ra đi. 2 năm khi con bị bệnh, vợ chú cũng bỏ đi để lại cho chú 2 cô con gái nhỏ. Cảnh gà trống nuôi con trăm ngàn cơ cực nhưng chú luôn tự nhủ phải cố gắng để chăm con. Nhưng không may cuối năm 2019, chú bị tiểu đường giai đoạn 2 dẫn đến suy thận, xơ gan. Trong mình mang nhiều bệnh nặng, sức khỏe giảm sút nhanh chóng nên chú không còn làm được việc nặng. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, giờ đây chú chỉ còn 40kg, đôi mắt trũng sâu, da vàng, thở dốc. Hai cha con chỉ biết nhìn nhau trong nước mắt bởi các khoản nợ vẫn còn trên 30 triệu đồng chưa thể trả. Chú Ánh xót xa: “Chú đi không yên tâm vì không ai chăm em nó, chỉ mong một phép màu đến giúp em phẫu thuật lành bệnh. Em nó còn quá nhỏ, thương lắm”.

Cuộc sống của hai cha con giờ chỉ trông chờ vào bé út Trương Thị Hương (SN 2000). Sau khi học xong 12, Hương đi phụ quán kiếm tiền giúp trang trải cuộc sống gia đình. Nhưng đồng lương ít ỏi 3 triệu đồng/tháng không cải thiện được gì nhiều. Cách đây hơn 1 tháng em quyết định vào Sài Gòn vừa học nghề vừa làm thêm nhưng dịch Covid-19 ập đến, mới làm được mấy bữa thì hàng quán đóng cửa, em đành bắt xe về nhà và hiện đang bị cách ly.

Trao đổi với P.V, anh Phan Văn Hiến-Trưởng thôn Hưng Phú 4 cho biết: Hoàn cảnh gia đình chú Trương Văn Ánh hết sức khó khăn. Bệnh tật liên tiếp ập đến khiến kinh tế gia đình kiệt quệ. Trong thôn cũng tổ chức quyên góp ủng hộ nhưng không thấm vào đâu. Chỉ mong các nhà hảo tâm của ít lòng nhiều giúp đỡ gia đình chú trong lúc ngặt nghèo này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Trương Văn Ánh, thôn Hưng Phú 4, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai-ĐT: 0365883897 hoặc Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, ĐT: 0943065095 ).