Bắt nhóm nữ 9x đánh bạc có ngoại hình "ưa nhìn"

Lực lượng công an đã ập vào bắt giữ nhóm nữ 9x, có ngoại hình "ưa nhìn" đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc.





Ngày 2-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục điều tra vụ việc nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc tại nhà riêng ở phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột.



Nhóm nữ 9x bị bắt giữ về hành vi đánh bạc



Theo thông tin ban đầu, qua quá trình theo dõi và nguồn tin báo của người dân, tối 25-2, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ập vào nhà của đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991, ở hẻm 29, đường Y Ngông, TP Buôn Ma Thuột).



Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bài ăn tiền gồm: Lưu Ngọc T. (SN 1996), Nguyễn Ngọc H. (SN 1975) và 5 đối tượng nữ là Nguyễn Thiên Th. (SN 1993), Đinh Thị Ngọc Q. (SN 1993), Trương Thị Bích T. (SN 1994), Trương Thị Bích Tr. (SN 1988), Lê Hoài Th. (SN 1990) - đều ngụ TP Buôn Ma Thuột.



Tại chiếu bạc, cơ quan công an thu giữ tổng cộng hơn 130 triệu đồng cùng nhiều vật dụng phục vụ cho việc đánh bạc.



Qua quá trình điều tra, nhóm đối tượng khai nhận thường xuyên tổ chức đánh bạc và thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Ngày 25-2, nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc ở nhà đối tượng Tùng để Tùng thu tiền "xâu" thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)