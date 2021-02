Khởi tố 4 đối tượng đánh bạc ở Đak Đoa

(GLO)- Ngày 9-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 4 đối tượng: Lê Văn Ân (SN 1979), Nguyễn Ngọc Thiết (SN 1984, cùng trú tại xã Ia Băng, huyện Đak Đoa), Lưu Hồng Ân (SN 1980, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku) và Nguyễn Văn Huy (SN 1984, trú tại thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) về hành vi đánh bạc.

4 đối tượng đã bị khởi tố. Ảnh: Văn Ngọc

Theo hồ sơ, trưa 28-1, các đối tượng trên cùng đi nhậu tại một quán thịt chó trên địa bàn thôn 6, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa. Nhậu xong, cả nhóm rủ nhau về tụ tập tại kho xưởng cơ khí của Lê Văn Ân làm chủ tại thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng để đánh bài ăn tiền dưới hình thức đánh phỏm. Các đối tượng quy ước mỗi ván ù hoặc ù tròn thì đóng tiền xâu 50 ngàn đồng để mua nước uống, thuốc lá, thức ăn.

Khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày, khi các con bạc đang say sưa sát phạt nhau thì bị các trinh sát Công an huyện phát hiện, bắt quả tang. Trên chiếu bạc, lực lượng Công an thu giữ hơn 9,5 triệu đồng cùng một số vật dụng liên quan.

VĂN NGỌC