Hot girl đánh bạc trốn nã: Cuộc đời chìm nổi...

Công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh mới bắt giữ được đối tượng Đào Thùy Trang sau 8 năm lẩn trốn.





Đối tượng vừa bị công an huyện Kỳ Anh phối hợp với công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) bắt giữ là Đào Thùy Trang (29 tuổi), trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh.



Trước đó, vào năm 2012, Trang cùng một nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi Đánh bạc, bị công an huyện Kỳ Anh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.



Tuy nhiên, trong thời gian chờ xét xử, để trốn tránh pháp luật, Trang đã trốn khỏi địa bàn. Đến tháng 5/2013, công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định truy nã đối với Trang.



Trong thời gian từ năm 2013 đến khi bị cơ quan công an bắt giữ, Trang thường xuyên di chuyển đến nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước để lẩn trốn.





Đào Thùy Trang bị bắt giữ sau 8 năm lẩn trốn





Nhận xét về đối tượng này, một lãnh đạo UBND xã Kỳ Sơn cho biết: "Trang là người ở nơi khác nhưng lấy chồng về địa phương sinh sống. Thời gian đầu mới về làm dâu xã Kỳ Sơn, nhìn bề ngoài người phụ nữ này cũng xinh đẹp và không có tham gia đánh bạc hay vi phạm điều gì.



Thời điểm đó chính gia đình nhà chồng Trang cũng có tổ chức đánh bạc ở quy mô nhỏ nhưng không thấy người phụ nữ này tham gia.



Sau khi lấy chồng, Trang mở quán cafe nhỏ trong xã để kinh doanh nhưng thất bại do quán ít khách nên người phụ nữ này phải đóng cửa quán. Kết hôn được vài năm hai vợ chồng Trang đi làm ăn xa mỗi người một nơi rồi sau đó ly dị, kể từ đó không thấy Trang về địa phương nữa. Tính ra phải gần chục năm nay không ai thấy người phụ nữ này xuất hiện ở địa phương".



Được biết sau khi Trang bỏ trốn, công an đã vận động, thuyết phục người thân để đối tượng được hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhưng Trang vẫn ngoan cố trốn tránh, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt.



Sau quá trình điều tra, ngày 25/1, khi xác định được nơi lẩn trốn của Trang, công an huyện Kỳ Anh đã phối hợp với công an TP Phú Quốc vây bắt đối tượng.



Sau khi bị bắt giữ, Đào Thùy Trang được di lý từ TP Phú Quốc về công an huyện Kỳ Anh để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo pháp luật.



https://danviet.vn/hot-girl-danh-bac-tron-na-cuoc-doi-chim-noi-20210129103611851.htm

Theo Thanh Thanh (datviet.trithuccuocsong.vn/Dân Việt)