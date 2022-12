Khởi tố 2 đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản  

Qua trao đổi, Chiến giới thiệu thủ tục vay đơn giản, nhanh gọn, không cần thế chấp mà chỉ cần cung cấp hình ảnh căn cước công dân.



Những người bị bọn giả danh công an lừa đảo: Đáng thương hay đáng trách?

Hải Dương: Giả danh công an, lừa tình và tiền cùng lúc 2 phụ nữ

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP Hà Tĩnh





Ngày 11-12, thông tin từ Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa khởi tố 2 bị can: Nguyễn Đình Chiến (28 tuổi, trú tại xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) và Vi Quốc Tùng (24 tuổi, trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay tiền trực tuyến.



Theo thông tin ban đầu, trước đó, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.H.G. (21 tuổi, trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi vay vốn ngân hàng qua mạng.



Theo đơn trình báo, do có nhu cầu vay vốn, chị G. lên mạng internet để tìm kiếm nguồn vay thì thấy tài khoản Zalo của Nguyễn Đình Chiến giới thiệu là nhân viên bộ phận phê duyệt của một ngân hàng.



Qua trao đổi, Chiến giới thiệu thủ tục vay đơn giản, nhanh gọn, không cần thế chấp mà chỉ cần cung cấp hình ảnh căn cước công dân. Sau nhiều lần trao đổi, Chiến đã chiếm đoạt được số tiền 2.250.000 đồng với lý do làm phí dịch vụ hồ sơ để giải ngân tiền vay.



Sau đó, Nguyễn Đình Chiến và Vi Quốc Tùng tiếp tục lấy thêm các lý do làm phí bảo hiểm tiền vay đề phòng, phí giải ngân khoản vay, phí bảo lưu hồ sơ… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị G. Sau 7 lần liên tục chuyển tiền, chị G. đã bị các đối tượng chiếm đoạt gần 60 triệu đồng.



Xác minh sơ bộ được biết, các đối tượng sử dụng sim rác để tạo lập tài khoản mạng xã hội Zalo, và tài khoản ngân hàng mua trôi nổi trên mạng để che giấu hành vi.



Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định với thủ đoạn tương tự từ tháng 6-2022 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều bị hại với số tiền chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.



Để phục vụ công tác điều tra, đề nghị những người bị hại nhanh chóng liên hệ để cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh, theo địa chỉ: Điều tra viên Nguyễn Văn Lệ, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Tĩnh - Số 173 Xuân Diệu, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh; số điện thoại: 0911.331.199.

Theo DƯƠNG QUANG (SGGPO)