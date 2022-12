Những người bị bọn giả danh công an lừa đảo: Đáng thương hay đáng trách?  

Liên tục xảy ra những vụ nạn nhân bị những kẻ giả danh công an, cán bộ viện kiểm sát lừa đảo tiền tỉ.





Báo Lao Động ngày 5.12 có bài "Nhận thông báo nợ 38 triệu từ kẻ giả danh, cô gái bị chiếm đoạt 1,1 tỉ đồng", nêu trường hợp chị H (29 tuổi) trú trên địa bàn huyện Mê Linh - Hà Nội về việc chị nhận được cuộc gọi điện thoại lạ. Đối tượng này thông báo chị có khoản vay chưa trả là 38 triệu đồng.



Chị H được kết nối điện thoại với một đối tượng tự giới thiệu là cán bộ công an. Đối tượng này nói chị H phải cung cấp thông tin để kiểm tra. Chị H làm theo hướng dẫn và chuyển hơn 1,1 tỉ đồng vào tài khoản do các đối tượng cung cấp.



Thực lòng, đọc những dòng tin trên mà "tức anh ách". Tại sao một người đã 29 tuổi, có chừng đó tiền mà có thể dễ dàng bị lừa đến như vậy. Chỉ nghe qua điện thoại, ai đó xưng công an, là chuyển tiền cho họ, cái dại này là đáng trách hơn đáng thương.



Từ trước đến nay, có rất nhiều người bị kẻ gian giả danh công an, cán bộ viện kiểm sát gọi điện lừa tiền tỉ. Báo chí đưa thông tin với mục đích lên tiếng cảnh báo, để người dân biết để đề phòng. Thủ đoạn lừa đảo của bọn này chẳng có gì gọi là tinh vi, cũng ba hoa ta đây là công an, cần điều tra vụ này vụ kia, nghe là biết ngay giả danh. Vậy mà, vẫn có nhiều người bị dính bẫy.



Những người trẻ, lại có thể mê muội đến mức chuyển tiền cho bọn lừa đảo thì vừa đáng trách, vừa đáng giận.



Nếu ai cũng tỉnh táo, đề cao cảnh giác, thì lấy đâu đất cho bọn lừa đảo sống. Chính sự nhẹ giả cả tin của những nạn nhân này thì bọn lừa đảo mới sống được bằng "nghề" của chúng.



Công an phải có trách nhiệm dẹp các loại tội phạm lừa đảo để bảo vệ người dân lương thiện, nhưng mỗi người phải biết tự bảo vệ mình trước. Một người xa lạ tự xưng công an gọi điện bảo chuyển tiền là chuyển ngay thì đừng trách ai ngoài tự trách mình.



Với sự cả tin đó, thì lực lượng công an không đủ người để đi truy quét tội phạm, bởi vì chính sự mất cảnh giác của người dân đã nuôi dưỡng tội phạm.



Những người bị bọn giả danh công an lừa đảo là rất đáng trách. Họ là nạn nhân của chính sự dại dột của họ.



