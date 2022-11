Khởi tố nguyên trưởng VP công chứng vì chứng thực "sổ đỏ" giả mạo

Trong thời gian hành nghề công chứng, ông Nguyễn Dần đã chứng thực vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả mạo gây thiệt hại cho những người liên quan với số tiền hàng trăm triệu đồng.



Văn phòng công chứng Nguyễn Dần trên đường Hùng Vương, thành phố Phan Thiết hiện đã được đổi tên khác. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)





Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Dần, nguyên Trưởng Văn phòng công chứng Nguyễn Dần (tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).



Ông Nguyễn Dần được tại ngoại trong quá trình điều tra và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.



Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian hành nghề công chứng, ông Nguyễn Dần đã chứng thực vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả mạo gây thiệt hại cho những người liên quan với số tiền hàng trăm triệu đồng.



Vào thời điểm bị khởi tố, ông Nguyễn Dần đang là công chứng viên hợp danh hành nghề tại một văn phòng công chứng ở thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận).



Do đó Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã gửi công văn đề nghị Sở Tư pháp Bình Thuận tạm dừng hoạt động đối với công chứng viên này.



Giám đốc Sở Tư pháp Bình Thuận cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng đối với công chứng viên Nguyễn Dần trong thời gian 12 tháng.

