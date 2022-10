Công an Đak Pơ khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

(GLO)- Ngày 28-10, Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Thúy Vy (SN 1999, trú tại phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 26-4-2022, chị H.T.N (trú tại huyện Đak Pơ) nhắn tin liên hệ với 1 cá nhân trên mạng xã hội Zalo với tên gọi "Thúy Vy” để mua mặt hàng sinh lý. Để được nhận hàng, người này yêu cầu chị N chuyển tiền trước vào số tài khoản ngân hàng do chị ta cung cấp. Tin tưởng, chị N đã chuyển 191 triệu đồng vào số tài khoản trên.

Tuy nhiên, khi nhận hàng chị N phát hiện không phải hàng hóa như 2 bên đã thỏa thuận mua trước đó mà là mì tôm và nước ngọt. Sau đó, chị N yêu cầu trả lại toàn bộ số tiền thì được đối tượng chuyển lại 12 triệu đồng rồi cắt đứt liên lạc, khóa tài khoản.

Ảnh minh họa, nguồn internet

Tiếp nhận tin báo vụ việc, Công an huyện Đak Pơ tiến hành điều tra, xác minh và xác định Lê Thúy Vy chính là thủ phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên. Từ tình tiết vụ việc, Công an huyện Đak Pơ đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Thúy Vy để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Đak Pơ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Qua sự việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi mua hàng qua mạng xã hội nên thỏa thuận trước với bên bán hàng về hình thức thanh toán, chỉ thanh toán sau khi đã nhận và kiểm tra hàng để tránh rủi ro bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

R’Ô HOK