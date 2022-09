Liên tiếp xảy ra các vụ trộm bò ở huyện Kông Chro

(GLO)- Trong vòng hơn 1 tháng trở lại đây, 12 con bò của người dân tại xã An Trung và Yang Trung (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) bị kẻ gian trộm cắp khiến người dân hết sức lo lắng.

Thường ngày cứ đến buổi chiều, ông Đinh Văn Dí (trú tại làng Hle Hlang, xã Yang Trung) lại dắt đàn bò của mình ra cột tại khoảng đất trống ở khu vực Nghĩa địa xã Yang Trung rồi về nhà nghỉ ngơi. Công việc này ông đã làm thường xuyên từ trước đến giờ và không hề có việc bò bị mất trộm.

Chiều 5-9, theo thói quen cũ, ông dắt 5 con bò ra khu vực nghĩa địa cột rồi đi về nhà. “Lúc 6 giờ ngày 6-9, tôi đi thăm và chuẩn bị lùa bò đi ăn thì hoảng hốt phát hiện 5 con bò đã bị kẻ xấu trộm mất. Ngay sau đó, tôi đã đến trình báo sự việc với lãnh đạo UBND xã Yang Trung. Đàn bò này là cả gia tài nên tôi rất buồn…”-ông Dí cho biết.

Con bò của ông Đinh Bder (xã An Trung) bị kẻ gian bắt trộm xẻ thịt. Ảnh: Lê Anh

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo xã Yang Trung đã chỉ đạo Công an xã trực tiếp đến hiện trường để xác minh vụ việc. Qua xác minh mở rộng, ở gần vị trí ông Dí thường chăn thả còn có 2 hộ dân khác cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Ông Đinh Văn Dên (trú tại làng Hle Hlang) bị mất 2 con bò và ông Đinh Anguen (trú tại thị trấn Kông Chro) bị mất 3 con bò. Theo lời khai của các gia đình, 10 con bò trên có tổng trị giá khoảng 155 triệu đồng.

Qua nhận định, có thể 10 con bò đã bị các đối tượng lùa lên xe ô tô để vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ vì khám xét các địa bàn lân cận đều không có dấu hiệu khả nghi.

Ông Đặng Thế Quyền-Chủ tịch UBND xã Yang Trung-cho biết: Đây là lần đầu tiên trên địa bàn xã có số lượng bò bị mất cắp lớn như vậy. Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo lực lượng Công an xã, các hội, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, vận đồng người dân làm chuồng trại để nhốt bò ở khu vực gần nhà nhằm tránh bị mất cắp. Để xảy ra tình trạng này một phần do sự chủ quan của người dân khi thường thả rông bò ở nơi vắng, xa khu dân cư, không có người trông coi nên bị kẻ gian lợi dụng thực hiện hành vi trộm cắp.

Kẻ gian xẻ thịt bò của chị Tiơn lấy đi toàn bộ 4 đùi và phần thịt. Ảnh: Lê Anh

Trước đó, tại xã An Trung, người dân cũng trình báo về việc bị mất cắp 2 con bò. Táo tợn hơn, sau khi trộm, các đối tượng đã đưa bò đến khu vực vắng vẻ để để xẻ thịt. Cụ thể, sáng 17-8, Công an xã An Trung nhận được tin báo của ông Đinh Bder (trú tại làng Pơbah Ktu) về việc bị kẻ gian trộm cắp một con bò trị giá gần 15 triệu đồng.

Ông Đinh Bder trình bày: Khoảng 16 giờ ngày 15-8, vợ ông dắt bò về cột ở khu vực nhà rẫy của bố mẹ mình ở gần làng Pơbah Ktu. Đến sáng 16-8, khi ra dắt bò đi ăn thì không thấy đâu nên cùng người nhà đi tìm. Sau khi tỏa đi các hướng tìm kiếm, ông Bder phát hiện bò đã bị kẻ gian xẻ thịt ở khu đồi bạch đàn gần đó, tại hiện trường chỉ còn lại phần đầu, xương và bụng.

Chiều cùng ngày, Công an xã An Trung tiếp tục nhận được trình báo của chị Đinh Thị Tiơn (trú tại làng Pơbah Ktu) về việc gia đình bị mất bò khi cột ở khu vực nhà rẫy cách nhà gần 300 m. Sau khi trộm bò, kẻ gian đã đưa đến gần khu nghĩa địa của làng cách khu dân cư gần 1 km để giết mổ và lấy đi toàn bộ 4 đùi và phần thịt.

Đây là vụ trộm cắp bò lớn nhất từ trước đến nay xảy ra tại huyện Kông Chro, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng và hoang mang cho người dân. Hiện, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Kông Chro phối hợp với các ngành chức năng ở các địa phương khẩn trương điều tra, truy bắt và xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Công an các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nắm bắt tình hình, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc tương tự có thể xảy ra.

LÊ ANH