Chư Prông: 3 thanh niên trộm bò xẻ thịt để làm mồi nhậu

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đang lập hồ sơ xử lý 3 đối tượng Rah Lan Yên (SN 2004), Rah Lan Ổn (SN 2004, cùng trú tại thôn Thống Nhất, xã Ia Ga, huyện Chư Prông) và Rơ Mah Ngeng (SN 1999, trú tại làng Xom, xã Ia Me, huyện Chư Prông) về hành vi trộm cắp tài sản.

Từ trái sang: 3 đối tượng Yên, Ổn, Ngeng tại cơ quan Công an.

Trước đó, sáng 25-7, ông Rơ Mah Nhung (SN 1981, trú tại làng Xom, xã Ia Me) đi ra rẫy tại làng Đê Sơ (xã Ia Me) thì phát hiện 1 con bò của gia đình bị đánh chết và 1 con đã bị kẻ gian giết xẻ thịt lấy đi 1 đùi trước và 1 đùi sau. Nhận được tin báo của ông Nhung, lực lượng Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Chư Prông) phối hợp cùng Công an các xã Ia Ga, Ia Me, Ia Pia khẩn trương xác minh, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Qua đó đã xác định 3 đối tượng trên chính là thủ phạm. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận vào khuya 24-7, vì không có mồi nhậu nên rủ nhau mang dao đi trộm bò rồi xẻ thịt. Khi đến rẫy nhà ông Nhung, các đối tượng phát hiện đàn bò không có người trông coi nên đã đánh chết 2 con bò, sau đó xẻ thịt 1 con để mang về nhậu.

VĂN NGỌC