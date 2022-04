Phú Thiện: Xử phạt 17 trường hợp xe quá khổ, quá tải

(GLO)- Chiều 14-4, Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) xác nhận, từ ngày 1-4 đến nay đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 17 trường hợp xe chở quá khổ, quá tải, xe chở vật liệu không che phủ làm rơi vãi xuống mặt đường với tổng số tiền 38,4 triệu đồng.





Cảnh sát Giao thông Công an huyện Phú Thiện tiến hành kiểm tra tải trọng các phương tiện có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: Minh Nguyễn

Sau khi tiếp nhận phản ánh về tình trạng các phương tiện ô tô vận tải vận chuyển vật liệu không có bạt che phủ, làm rơi vãi xuống đường gây mất trật tự an toàn giao thông, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự (CSGT-TT) tiến hành xác minh các phương tiện có dấu hiệu vi phạm để có biện pháp xử lý theo quy định. Qua xác minh, đơn vị xác định 3 phương tiện vi phạm và đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 9 triệu đồng; đồng thời yêu cầu lái xe và chủ phương tiện ký cam kết không tái phạm.



Cùng với đó, Công an huyện cũng chỉ đạo CSGT-TT xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ, chiến sĩ tiến hành kiểm tra tải trọng các phương tiện có dấu hiệu vi phạm. Qua tuần tra xử lý, từ ngày 31-3 đến ngày 14-4, lực lượng CSGT-TT Công an huyện đã lập biên bản 14 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 10 xe chở quá tải trọng, 4 xe quá khổ, cơi nới thùng xe.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Phú Thiện kiểm tra xe có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: Minh Nguyễn



Ngoài ra, lực lượng CSGT-TT làm việc với doanh nghiệp để tuyên truyền và yêu cầu ký cam kết trong việc vận chuyển hàng hóa đúng quy định, không chở quá khổ, quá tải, rơi vãi vật liệu trên đường; đồng thời yêu cầu lái xe và chủ phương tiện tiện phải ký cam kết không vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

MINH NGUYỄN