An Khê tăng cường xử lý xe quá khổ, quá tải

(GLO)- Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, các phương tiện chở quá tải trọng, cơi nới thành thùng xe còn gây hư hỏng hạ tầng giao thông đường bộ. Để ngăn chặn tình trạng này, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Sau khi hoạt động giao thông vận tải được khôi phục bình thường, tình trạng xe quá khổ, quá tải trên địa bàn thị xã An Khê có dấu hiệu tái diễn. Phần lớn xe vi phạm tải trọng là loại xe chở vật liệu xây dựng lưu thông trên các tuyến đường nội thị và xe chở nông sản từ các địa phương lân cận về nhập tại các nhà máy đứng chân trên địa bàn thị xã. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an thị xã An Khê đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) tăng cường tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tải trọng. Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý tại các tỉnh lộ 667, 669 và một số tuyến đường nội thị thường có xe chở quá khổ, quá tải hoạt động; tăng cường kiểm tra các khu vực kho bãi, mỏ vật liệu, khu vực gần công trình xây dựng, nhà máy sản xuất và nơi xếp hàng hóa lên xe.

Thiếu tá Nguyễn Bảo Hưng-Đội trưởng Đội CSGT-Trật tự (Công an thị xã An Khê) thông tin: Để siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và tăng cường kiểm soát tải trọng, phương tiện, Công an thị xã An Khê đã tham mưu giúp Thị ủy, UBND và Ban An toàn giao thông thị xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đồng thời, CSGT Công an thị xã đã bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, lực lượng CSGT yêu cầu 457 chủ phương tiện viết cam kết không chở hàng quá khổ, quá tải. Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng đã phối hợp với Nhà máy Đường An Khê, Nhà máy Tinh bột sắn An Khê kiểm tra hệ thống camera tại các điểm cân hàng hóa để kịp thời phát hiện, nhắc nhở và có biện pháp xử lý đối với các phương tiện chở quá tải trọng.

Lực lượng CSGT Công an thị xã An Khê kiểm tra tải trọng phương tiện. Ảnh: Lê Anh

Song song đó, lực lượng CSGT Công an thị xã đã thành lập các tổ kiểm tra tải trọng xe lưu động trên các tuyến đường trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý các phương tiện chở hàng quá tải trọng cho phép; tự ý cơi nới, thay đổi kích thước thành thùng xe; xe hết hạn sử dụng, hết hạn đăng kiểm. Trong 3 tháng đầu năm nay, lực lượng CSGT Công an thị xã đã lập biên bản xử phạt hành chính 31 trường hợp với số tiền hơn 173 triệu đồng. Trong số các trường hợp vi phạm, có 2 phương tiện chở hàng vượt quá chiều cao cho phép, 27 trường hợp quá tải trọng từ 10% đến 150% và 2 trường hợp vi phạm kích thước thành thùng xe.

“Trong quá trình kiểm tra, xử lý, lực lượng Công an cũng gặp không ít khó khăn khi chủ phương tiện thường xuyên cử người theo sát di biến động của lực lượng CSGT để né tránh. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT mỏng, địa bàn rộng nên nhiều thời điểm chưa thể kiểm soát hết được tình trạng này. Để từng bước đẩy lùi tình trạng xe quá tải, quá khổ, lực lượng CSGT thị xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện. Đồng thời, tiếp tục duy trì, rà soát bố trí lực lượng thường xuyên giám sát việc thực hiện cam kết của các doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải về chở hàng hóa đúng tải trọng; tăng cường công tác kiểm tra tải trọng lưu thông trên các tuyến đường được phân cấp quản lý nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng xe quá tải lưu thông trên địa bàn”-Thiếu tá Nguyễn Bảo Hưng cho biết thêm.