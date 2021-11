Mạnh tay xử lý xe quá khổ, quá tải

(GLO)- Xe chở hàng quá khổ, quá tải là một trong những nguyên nhân làm giảm tuổi thọ công trình hạ tầng giao thông, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Để ngăn chặn tình trạng này, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) toàn tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT vừa đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa phối hợp phòng-chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, Phòng CSGT (Công an tỉnh) đã chủ động phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý các trường hợp xe chở quá khổ, quá tải. Bên cạnh đó, Phòng CSGT và Công an các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ; tổ chức cho chủ phương tiện, doanh nghiệp, lái xe ký cam kết không chở hàng quá khổ, quá tải, không tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành thùng xe. Nhờ đó, tình trạng phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải cơ bản được kiểm soát, hạn chế tai nạn giao thông.

Là tài xế xe tải chở nông sản từ Gia Lai đi Bình Dương, anh Vũ Thế Nam (trú tại huyện Chư Prông) chia sẻ: “Để an toàn trong quá trình lưu thông, tôi luôn chở đúng tải trọng cho phép. Việc tổ chức cho tài xế ký cam kết là rất tốt để nêu cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ và hạn chế tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, khi lực lượng chức năng phát hiện hành vi vi phạm, tài xế cũng không thể viện lý do bao biện”.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) kiểm tra xe tải có dấu hiệu chở quá khổ. Ảnh: Nguyễn Hữu

Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Đội trưởng Đội CGST đường bộ số 1 (Phòng CSGT) cho biết: “Bên cạnh những tài xế chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông thì vẫn còn một số người vì lợi nhuận đã cơi nới thành thùng xe, chở hàng quá khổ, quá tải, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Mặt khác, nhiều tài xế lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng CSGT thực hiện nhiệm vụ phòng-chống dịch nên công tác tuần tra, kiểm soát giao thông có phần hạn chế để chở hàng hóa quá khổ, quá tải, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Vì vậy, lực lượng CGST đang thực hiện phương án trích xuất camera an ninh trên các tuyến đường, đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ để phát hiện, xử phạt các trường hợp vi phạm”.

Chỉ tính từ đầu tháng 10-2021 đến nay, lực lượng CSGT đã tiến hành dừng, kiểm tra 580 lượt phương tiện, qua đó phát hiện, lập biên bản xử phạt hơn 50 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 250 triệu đồng, tước hơn 20 giấy phép lái xe, hạ tải gần 100 tấn hàng hóa. Trong đó, có 40 trường hợp chở quá tải, 10 trường hợp vi phạm kích thước thành thùng xe, xếp hàng làm lệch xe… Tính chung trong 10 tháng năm 2021, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản xử phạt hơn 300 trường hợp vi phạm chở quá khổ, quá tải với số tiền hơn 1 tỷ đồng, tước 56 giấy phép lái xe.

Cũng theo Trung tá Tuấn: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Phòng CSGT, các tổ, đội công tác tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề, tạo chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và lái xe. Mục tiêu là bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là thời điểm cuối năm lượng phương tiện lưu thông tăng cao và đang vào mùa thu hoạch nông sản.