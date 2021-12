Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh, giáo viên huyện Ia Pa

(GLO)- Sáng 27-12, Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Ia Pa tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.





Quang cảnh buổi tuyên truyền pháp luật tại Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Ia Pa. Ảnh: R'Ô HOK

Tại đây, 50 học sinh, giáo viên được cán bộ Công an huyện tuyên truyền, phổ biến một số nội dung của Luật Giao thông đường bộ, tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2021, cách ứng xử văn hóa, xử lý tình huống khi tham gia giao thông; nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.



Buổi tuyên truyền nhằm giúp các em học sinh, giáo viên nâng cao nhận thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông học đường tại địa phương.



R’Ô HOK