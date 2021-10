Ia Pa chủ động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

(GLO)- Nhờ chủ động đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động, Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức chấp hành pháp luật của người dân về giao nộp vũ khí (VK), vật liệu nổ (VLN) và công cụ hỗ trợ (CCHT), góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Trung tá Trần Thái Học-Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an huyện Ia Pa) cho biết: Trước đây, do tập quán săn bắn thú rừng và bảo vệ mùa màng, một số người dân tại địa phương thường chế tạo súng, công cụ hỗ trợ. Ngoài ra, một số hộ còn lén lút giữ súng đạn còn sót lại sau chiến tranh để sử dụng vào mục đích cá nhân. Đây là mối nguy hiểm đối với trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trước thực tế đó, Công an huyện tuyên truyền để người dân nhận thức rõ về sự nguy hiểm của các loại VK, VLN, CCHT đối với bản thân và cộng đồng; việc tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT là hành vi vi phạm pháp luật. Từ năm 2020 đến nay, Công an huyện phối hợp tổ chức 18 lượt tuyên truyền tập trung tại các thôn, làng với 1.674 lượt người tham gia; tuyên truyền cá biệt đối với 31 đối tượng; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh được 13 lượt; lồng ghép tuyên truyền và triển khai cho 53 cơ sở bán tạp hóa, 4 cơ sở thu mua phế liệu, 28 cơ sở tiện, hàn, 4 cơ sở lò rèn ký cam kết không sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT. Bên cạnh đó, Công an huyện còn tổ chức đổi VK, VLN, CCHT lấy quà có trị giá 50-200 ngàn đồng. Ngoài ra, trong đợt cao điểm thực hiện cấp căn cước công dân lưu động tại các thôn, làng, Công an huyện cũng đã tranh thủ lồng ghép tuyên truyền, vận động người dân giao nộp VK, VLN, CCHT. Nhờ các giải pháp hợp lý, Công an huyện đã thu gom được 342 VK, CCHT, linh kiện chế tạo VK các loại, trong đó có 1 khẩu súng K59, 134 khẩu súng hơi bắn cồn, 2 súng kíp, 2 viên đạn tự chế, 12 quả đạn pháo, 1 khẩu súng bắn đạn cao su RG88, 15 gậy 3 khúc, 2 gậy điện, 3 bình xịt hơi cay, 4 bộ ná cao su, 7 ống nhòm, 1 nòng giảm thanh, 1 bệ đỡ, tay cầm, 3 bơm cao áp, 4 van hơi, 3 ống kim loại rỗng ruột, 1 bình khí nén, 0,5 kg bi sắt và 145 cái vũ khí thô sơ các loại như dao tự chế, lê, mã tấu, dao phóng…

Cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an huyện Ia Pa) kiểm tra các loại VK, VLN, CCHT thu hồi được. Ảnh: R’Ô HOK

Xã Ia Ma Rơn là điển hình trong công tác thu hồi VK, VLN, CCHT. Thiếu tá Lê Đình Hải-Trưởng Công an xã-cho biết: “Riêng trong năm 2021, chúng tôi đã thu hồi được 14 khẩu súng cồn, 6 quả đầu đạn cối 81, 51 quả pháo nổ, xử phạt hành chính 1 trường hợp với số tiền 1,5 triệu đồng về sử dụng pháo nổ và cho 275 hộ dân ký cam kết không tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT”-Thiếu tá Hải thông tin.

Là người tự nguyện giao nộp khẩu súng hơi cho Công an xã Ia Ma Rơn, ông Nguyễn Văn Thanh (thôn Kim Năng) chia sẻ: “Trước đây, mình có thói quen chế tạo súng hơi để săn bắn thú rừng và bảo vệ tài sản gia đình. Thông qua các buổi họp dân, mình được nghe Công an, cán bộ xã tuyên truyền việc chế tạo, tàng trữ VK là vi phạm pháp luật. Vì vậy, mình chủ động giao nộp cho Công an xã và vận động bà con cùng chấp hành”.

Trung tá Trần Thái Học cho biết thêm: Thời gian tới, Công an huyện Ia Pa tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND huyện đảm bảo kinh phí về chương trình đổi VK, VLN, CCHT lấy quà; phối hợp với các ban, ngành kiện toàn Ban vận động thu hồi VK, VLN, CCHT; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân giao nộp VK, VLN, CCHT. Đồng thời, Công an sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương.