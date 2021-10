Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

(GLO)- Qua điều tra mở rộng vụ án 2 đối tượng dùng quả nổ ném vào nhà dân để đòi nợ, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh tiếp tục phát hiện, bắt giữ thêm 3 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Khoảng tháng 2-2020, đối tượng Võ Anh Tú (SN 1996, trú tại 193 Huỳnh Thúc Kháng, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) cho anh Dương Ngọc Mỹ (SN 1993, trú tại thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) mượn 200 triệu đồng. Do không có khả năng trả nợ nên anh Mỹ bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh. Tú nhiều lần đến nhà bà Phạm Thị Bảy (mẹ anh Mỹ) yêu cầu trả nợ thay nhưng bà không đồng ý. Khoảng tháng 9-2020, Tú đặt mua 100 quả pháo qua mạng internet để lấy thuốc nổ bỏ vào 3 vỏ kẹo hình cầu bằng nhựa để tạo thành các quả nổ. Tháng 10-2020, Tú vào TP. Hồ Chí Minh tìm gặp anh Mỹ để đòi tiền thì anh này hẹn đến giữa tháng 11-2020 trả trước 20 triệu đồng và đến trước Tết Nguyên đán 2021 sẽ trả hết số tiền còn lại. Tuy nhiên, đến hẹn, anh Mỹ vẫn không trả tiền và cắt liên lạc với Tú. Khoảng 23 giờ ngày 15-11-2020, khi Phạm Quang Linh (SN 1999, trú tại huyện Chư Prông) đến nhà chơi, Tú rủ Linh lên nhà bà Bảy ném quả nổ nhằm đe dọa gia đình. Khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày, Linh và Tú đi xe lên nhà bà Bảy. Đến nơi, Tú xuống xe đốt dây cháy chậm và ném quả nổ vào sân. Khi trong sân nhà bà Bảy phát ra tiếng nổ lớn, các đối tượng quay về TP. Pleiku.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngày 15-3-2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Păh đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng đến Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh để xử lý theo thẩm quyền. Ngày 17-3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng trái phép vật liệu nổ”.

Đối tượng Nguyễn Hòa Minh (bên trái) và Võ Huỳnh Anh Tuấn cùng khẩu súng AR15 là tang vật vụ án. Ảnh: Lê Anh

Trong lúc đơn vị đang phối hợp điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng trên thì ngày 10-5, trinh sát phát hiện anh Mỹ đang ở trong nhà Tú. Tại đây còn có Võ Huỳnh Anh Tuấn (SN 2000, em trai Tú) và Nguyễn Đình Diệp (SN 2001, trú tại phường Diên Hồng, TP. Pleiku). Nhận định có thể các đối tượng đang khống chế anh Mỹ để đòi nợ và không loại trừ các đối tượng này có liên quan đến vụ ném quả nổ tại nhà bà Bảy, Thượng tá Phan Thanh Sơn-Trưởng phòng An ninh Điều tra (Công an tỉnh) chỉ đạo lực lượng tiếp cận mời các đối tượng về Cơ quan Điều tra để làm việc. Khi thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Tú, đơn vị phát hiện 1 khẩu súng quân dụng AR15, 8 viên đạn, 1 quả nổ tự chế, 4 tuýp sắt, 3 dao, rựa cùng nhiều tang vật khác liên quan. Trong lúc đang đấu tranh với các đối tượng thì ngày 20-5, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh tiếp nhận thông tin đối tượng Linh đến Công an huyện Chư Prông đầu thú và khai nhận đã cùng Tú ném quả nổ vào nhà bà Bảy.

Từ lời khai của các đối tượng, Cơ quan An ninh Điều tra đã triệu tập thêm đối tượng Nguyễn Hòa Minh (SN 1984, trú tại phường Tây Sơn, TP. Pleiku) để làm rõ nguồn gốc khẩu súng quân dụng AR15 và 8 viên đạn. Qua đấu tranh, Minh khai nhận: Khoảng tháng 1-2021, trong một lần đến thăm mộ bố tại Nghĩa trang TP. Pleiku, đối tượng phát hiện trong một ngôi mộ có túi vải màu xanh rêu bên trong có khẩu súng AR15 và 1 băng đạn. Minh lấy súng, đạn mang ra xe ô tô và nhờ Tuấn mang về nhà cất giấu. Sau đó, Tuấn giao súng cho Tú cất giấu. Ngoài ra, đối tượng Minh còn khai nhận thêm đã đặt mua trên mạng internet 1 khẩu súng ngắn bắn đạn cao su cùng 8 viên đạn và cũng nhờ Tuấn cất giấu. Một thời gian sau, Minh lấy lại khẩu súng bắn đạn cao su mang về cất giấu tại nhà mình. Giữa tháng 5-2021, vợ của Minh thấy khẩu súng bắn đạn cao su cùng 8 viên đạn, sợ Minh sử dụng khi xảy ra mâu thuẫn bên ngoài nên đã vứt bỏ trong thùng rác trước nhà.

Mở rộng đấu tranh với các đối tượng, Cơ quan An ninh Điều tra phát hiện Diệp cũng tàng trữ 1 khẩu súng ngắn dạng ổ quay, 42 viên đạn và 5 vỏ đạn. Tại Cơ quan Điều tra, Diệp khai nhận đặt mua súng và hộp đạn (gồm 50 viên) qua mạng internet vào khoảng tháng 12-2020. Diệp mang khẩu súng ngắn dạng ổ quay trên đến khu vực đồi thông thuộc xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) bắn thử hết 8 viên đạn. Ngày 19-5-2021, ông N.Đ.H. (ba Diệp) dọn dẹp phòng ngủ của con và phát hiện súng, đạn nên giao nộp cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh. Ngày 31-5, Diệp đến Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Với những hành vi trên, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố các bị can và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, các vật chứng và kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố Võ Anh Tú về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và tội “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”; Phạm Quang Linh về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ”; Nguyễn Đình Diệp về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và Võ Huỳnh Anh Tuấn, Nguyễn Hòa Minh về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.