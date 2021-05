Gia Lai: Nhóm đối tượng đòi nợ kiểu côn đồ sa lưới pháp luật

(GLO)- Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tích cực mở rộng điều tra, xử lý nghiêm Võ Anh Tú (25 tuổi) và em trai là Võ Huỳnh Anh Tuấn (21 tuổi, cùng trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku) cùng các đối tượng liên quan về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và bắt giữ người trái pháp luật.





Đối tượng Tú cho anh Dương Ngọc Mỹ (28 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) vay 200 triệu đồng. Đến hẹn nhưng anh Mỹ không trả tiền. Tú nhiều lần gọi điện hù dọa yêu cầu anh Mỹ trả tiền nhưng bất thành nên tự chế 1 quả nổ để mang đi đòi nợ.

Khoảng 23 giờ 45 phút ngày 15-11-2020, Tú cùng 4 đối tượng đi trên 3 xe máy đến nhà anh Mỹ ở xã Nghĩa Hưng. Thấy nhà đóng cửa (gia đình đang ngủ), Tú xuống xe và ném quả nổ vào cửa phía trước nhà gây tiếng nổ lớn làm vỡ gạch nền và tủ kính bán quán của người nhà anh Mỹ. Sau đó, các đối tượng rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Võ Anh Tú bị cơ quan Công an bắt giữ cùng tang vật là khẩu súng quân dụng AR15 và 8 viên đạn. Ảnh: Hữu Trường



Trước tính chất nghiêm trọng, phức tạp của vụ án, Giám đốc Công an tỉnh quyết liệt chỉ đạo Phòng An ninh Điều tra phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan để truy tố trước pháp luật.



Trong lúc cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đang phối hợp điều tra làm rõ hành vi của nhóm đối tượng trên thì ngày 10-5-2021, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc Tú cùng 3 đối tượng khác hành hung và bắt giữ người trái pháp luật tại nhà số 193 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Yên Đổ, TP. Pleiku. Từ nguồn tin trên, Phòng An ninh Điều tra phối hợp với Công an TP. Pleiku nhanh chóng có mặt tại hiện trường bắt giữ được Tú và Tuấn, những đối tượng khác kịp bỏ trốn.



Các điều tra viên Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh tiếp tục phối hợp điều tra và xác định, thời gian qua, anh Mỹ sợ các đối tượng thúc ép đòi nợ nên trốn vào TP. Hồ Chí Minh. Tú nhiều lần gọi điện cho anh Mỹ, sau đó hai bên thỏa thuận phương án trả số tiền trên bằng nhiều lần (mỗi lần 20 triệu đồng). Tin tưởng vào lời cam kết của chủ nợ, anh Mỹ quay về nhà, khi đến TP. Pleiku thì bị các đối tượng phát hiện chặn đánh và bắt giữ. Đồng thời, các đối tượng gọi điện yêu cầu người thân của anh Mỹ mang tiền đến chuộc người.



Tiếp tục khám xét nơi ở của Tú và Tuấn, cơ quan Công an phát hiện 1 khẩu súng quân dụng loại AR15, 8 viên đạn, 1 quả nổ tự chế, 4 tuýp sắt, 3 dao, rựa cùng nhiều tang vật khác liên quan. Bước đầu, Tú và Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn. Cơ quan An ninh Điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan.



HỮU TRƯỜNG-VĂN NGỌC