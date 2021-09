Gia Lai: Bắt giữ đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội

(GLO)- Ngày 27-9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã bàn giao đối tượng Lê Thanh Phụng (SN 2003, trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị; tạm trú tại tổ 4, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) cho Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 3-2021, Phụng được đối tượng tên Việt (chưa rõ lai lịch) cho sử dụng một tài khoản Facebook mang tên TommyLe. Sau đó, Phụng sử dụng tài khoản này để tham gia các nhóm trên Facebook có hoạt động từ thiện nhằm mục đích lừa đảo.

Đối tượng Lê Thanh Phụng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh

Phụng kết bạn trên Facebook với chị H. (trú tại tỉnh Thừa Thiên-Huế) và biết chị này thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện. Vì thế, đối tượng sử dụng tài khoản tên TommyLe và giới thiệu đang ở nước ngoài để đặt vấn đề tài trợ tiền cho chị H. làm từ thiện. Khi chị H. đồng ý, đối tượng đã làm một trang web giả mạo hình thức chuyển tiền và gửi đường link trang web cho chị, đồng thời đề nghị chị truy cập vào để nhận tiền. Trong trang web này, Phụng đã yêu cầu chị H. nhập các thông tin tên tài khoản ngân hàng, mật khẩu đăng nhập và mã xác thực OTP. Từ các thông tin có được, Phụng cùng đối tượng Việt chiếm quyền sử dụng tài khoản của chị H, thực hiện hành vi chuyển tiền vào các tài khoản game trực tuyến và chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

LÊ ANH