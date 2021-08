Gia Lai: Khởi tố 5 đối tượng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

(GLO)- Sáng 25-8, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh khám xét, bắt bị can, tạm giam 2 đối tượng; đồng thời áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh khám xét, bắt bị can, tạm giam đối với Bùi Thị Nguyên Sáng (SN 1982, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku) và Nguyễn Phi Hùng (SN 1978, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh trên, cơ quan Công an đã đã áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Thị Xuân Sương (SN 1987), Kiều Thị Lê (SN 1988, cùng trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) và Lê Thị Thắm (SN 1988, trú tại xã Ia Grăng, huyện Ia Grai).

Theo hồ sơ từ cơ quan Công an cung cấp, quá trình thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ năm 2015 tại các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Gia Lai, lực lượng Công an xác định, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của các bị can gồm: Bùi Thị Nguyên Sáng-nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai-Chi nhánh huyện Ia Grai; Nguyễn Phi Hùng-nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Ia Grăng, huyện Ia Grai; Đặng Thị Xuân Sương, Kiều Thị Lê-Chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai-Chi nhánh huyện Ia Grai và Lê Thị Thắm-Công chức địa chính-xây dựng xã Ia Grăng đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trình tự, thủ tục về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu dẫn đến tham mưu cho UBND huyện Ia Grai cấp 14 GCNQSDĐ cho các đối tượng không có đất hoặc có một phần diện tích rất nhỏ nhưng kê khống thành diện tích lớn tại khu vực các thửa đất thuộc xã Ia Grăng, huyện Ia Grai. Sau khi có được GCNQSDĐ khống, các đối tượng đã sử dụng để thế chấp vay vốn tại các ngân hàng: BIDV Nam Gia Lai, An Bình, Agribank Đông Gia Lai-Chi nhánh Ia Grai, HDBank, GPBank, Sacombank nhằm chiếm đoạt tiền vay, gây thiệt hại về tài sản cho các ngân hàng với tổng số tiền là 6,32 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh khám xét, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Phi Hùng (bìa phải) để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Nông Hòa

Liên quan đến vụ án trên, trước đó, ngày 15-10-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2017, các bị can gồm: Lê Xuân Bằng (SN 1982), Lương Văn Tuấn (SN 1978), Phạm Thị Oanh (SN 1974), Nguyễn Văn Úy (SN 1956), Nguyễn Ngọc Quân (SN 1981), Trần Thị Hòa (SN 1981), Nguyễn Thị Quyến (SN 1966), Dương Thị Bình (SN 1977), Lê Xuân Nghĩa (SN 1977), Ngô Thị Thanh (SN 1977, cùng trú trên địa bàn huyện Ia Grai) và các đối tượng khác biết được thông tin các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số có đất tại khu vực làng Orê 2 và làng Mèo (xã Ia Grăng, huyện Ia Grai) chưa làm thủ tục cấp GCNQSDĐ nên đã nảy sinh hành vi làm khống GCNQSDĐ để chiếm đoạt tiền vay của các ngân hàng. Các bị can đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý đất đai, thẩm định hồ sơ khi làm thủ tục cấp GCNQSDĐ lần đầu của cán bộ địa chính UBND xã Ia Grăng và cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai-Chi nhánh huyện Ia Grai để kê khai khống nguồn gốc, chủ sử dụng đất, diện tích, vị trí đất vào hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ đối với các thửa đất không thuộc sở hữu của mình. Qua đó, được cấp 14 GCNQSDĐ với tổng diện tích hơn 29 ha, rồi thế chấp vay vốn tại 6 Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chiếm đoạt tổng số tiền 6,32 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng liên quan.