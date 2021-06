Nghe điện thoại lạ, người phụ nữ bị "bốc hơi" gần 4 tỉ đồng trong tài khoản

Nhận điện thoại nhiều người giới thiệu là cán bộ công an, viện kiểm sát nói có liên quan đến 1 vụ án, bà Nguyễn Thị H. (Hà Nội) tin thật, chuyển gần 4 tỉ đồng theo chỉ dẫn của các đối tượng lừa đảo.





Ngày 2-6, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Đình Vân (SN 1996, trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) 10 năm tù và Nguyễn Mạnh Hiền (SN 1997, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) 9 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Hai bị cáo tại phiên toà - Ảnh: V.D.



Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu tháng 8-2019, bà Nguyễn Thị H. (48 tuổi, trú ở Hà Nội) nhận được cuộc gọi điện thoại từ nhiều người giới thiệu là của cán bộ công an, Viện kiểm sát nói bà H. là nghi can trong vụ buôn bán ma túy, liên quan đến một ngân hàng. Sau đó, các đối tượng hướng dẫn bà H. truy cập vào địa chỉ website: congan.hanoi113.com rồi nhập số chứng minh thư của bà H. vào thanh tìm kiếm trên trang web.



Lúc này hiện ra 2 văn bản có tên bà H. là "Lệnh bắt tạm giam liên quan đến vụ án ma túy" và "Lệnh yêu cầu chuyển tài sản vào các số tài khoản của cơ quan công an để kiểm tra, xác minh, nếu không liên quan sẽ trả lại trong vòng 24- 48 giờ".



Tin là thật, khoảng 10 giờ cùng ngày, bà H. liền ra ngân hàng rút tiền tiết kiệm rồi làm thủ tục chuyển khoản gần 4 tỉ đồng vào 2 tài khoản theo chỉ dẫn của nhóm tội phạm. Ngay sau khi bà H. chuyển tiền, các đối tượng ngay lập tức chuyển số tiền trong 2 tài khoản.



Liên quan đến vụ án này, từ tháng 5 đến tháng 9-2019, Nguyễn Đình Thành (SN 1992, người cùng thôn với Nguyễn Đình Vân) và đối tượng tên Xoài (chưa xác định được lai lịch) thỏa thuận để Vân đứng ra mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho Thành với giá 1,5 triệu đồng/1 tài khoản; bán cho Xoài 2,7 triệu đồng/1 tài khoản.



Sau đó, Vân đã đứng tên mở 3 tài khoản ngân hàng, bán cho Thành được 4,5 triệu đồng và tìm thuê nhiều người mở được 70 tài khoản khác nhau, được Xoài trả số tiền 189 triệu đồng. Riêng Hiền được Vân trả 3 triệu đồng để mở 3 tài khoản ngân hàng.



Trong quá trình giải quyết vụ án, Vân và Hiền khai, bản thân không có nhu cầu dùng tài khoản ngân hàng nhưng vì hám lợi nên dù nhận thức được việc Thành và Xoài thuê mở nhiều tài khoản là để thực hiện hành vi phạm tội, cả hai vẫn đồng ý giúp sức.



Hai bị cáo được Xoài nhờ ra ngân hàng rút hơn 3 tỉ đồng trong tài khoản mà bà H. đã chuyển. Hiền được nhận 8 triệu đồng, Vân hưởng lợi 43,5 triệu đồng.



Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Đình Vân và Nguyễn Mạnh Hiền đã câu kết với Xoài chiếm đoạt của bà H. gần 4 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 100 triệu đồng. Đối với Nguyễn Đình Thành và đối tượng tên Xoài, Cơ quan điều tra chưa làm rõ được nên đã tách phần tài liệu liên quan đến hành vi của 2 đối tượng này, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)