Giả mạo trang web Công an Hà Nội, chiếm đoạt 4 tỉ đồng

Nhóm tội phạm công nghệ mạo danh trang web Công an TP Hà Nội, gọi điện thoại đe doạ khiến người phụ nữ hoảng sợ, chuyển gần 4 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.





Ngày 24.2, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Đình Vân (25 tuổi, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Mạnh Hiền (24 tuổi, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Vân và Hiền là 2 bị can trong vụ án giả danh cán bộ các cơ quan pháp luật, giả mạo Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng.



Vụ án bắt nguồn từ việc ngày 28.8.2019, bà Nguyễn Thị Thanh H. (48 tuổi, Hà Nội) tố cáo một nhóm đối tượng gọi điện thoại giả danh các cơ quan pháp luật, giả mạo Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội theo website: congan.hanoi113.com, để lừa đảo chiếm đoạt của bà gần 4 tỉ đồng.



Vào cuộc điều tra, cảnh sát làm rõ, từ tháng 5-9.2019, Nguyễn Đình Thành (29 tuổi, cùng thôn với Vân) và đối tượng tên Xoài (hiện chưa xác định được lai lịch) thỏa thuận với Vân đứng ra mở tài khoản ngân hàng bán cho Thành 1,5 triệu đồng/tài khoản và bán cho Xoài 2,7 triệu đồng/tài khoản.



Sau khi mở xong tài khoản, Vân gửi thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập Internet banking, Mobile banking cho Thành và Xoài...



Vân đã đứng tên mở 3 tài khoản ngân hàng bán cho Thành được 4,5 triệu đồng. Bị can còn tìm thuê nhiều người mở được 70 tài khoản khác nhau, được Xoài trả số tiền 189 triệu đồng.



Vân trả cho những người thuê và mở tài khoản ngân hàng, trả công giới thiệu cho Thành số tiền gần 120 triệu đồng.



Vân còn thuê Hiền mở 3 tài khoản tại các ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank), Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank) và trả cho Hiền 3 triệu đồng, Vân được hưởng lợi hơn 66 triệu đồng.



Theo cơ quan công tố, hành vi của Vân và Hiền đã giúp sức cho nhóm đối tượng mạo danh, gọi điện thoại lừa đảo. Hành vi đó của các bị can có vai trò đồng phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trong vụ án của bà H. bị chiếm đoạt tiền, cảnh sát làm rõ, 8h sáng 6.8.2019, các đối tượng trong nhóm của Xoài giả danh đại diện các cơ quan pháp luật gọi điện cho bà H. nói là liên quan đến tội phạm. Chúng đe dọa, bắt ép bà H. phải gửi tiền vào các tài khoản do nhóm Xoài cung cấp.



Khoảng 10h cùng ngày, bà H. đã ra ngân hàng làm thủ tục chuyển khoản số tiền 3,8 tỉ đồng đến số tài khoản tại SCB mang tên Hiền và chuyển số tiền 172 triệu đồng đến một số tài khoản khác mở tại MB Bank.



Đến khoảng 11h20 cùng ngày, các đối tượng đã tìm cách tẩu tán số tiền trong 2 tài khoản này vào các tài khoản khác nhau. Thấy có nhiều giao dịch đáng ngờ từ tài khoản mang tên Hiền nên SCB đã khóa tài khoản này.



Tuy nhiên, Xoài đã nhờ Vân cùng Hiền ra ngân hàng rút hết số tiền hơn 3 tỉ đồng có trong tài khoản của Hiền. Sau đó, Hiền được chia 8 triệu đồng, Vân được hưởng lợi 43,5 triệu đồng.



Viện Kiểm sát xác định, Vân và Hiền đã câu kết với Xoài chiếm đoạt của chị H. số tiền gần 4 tỉ đồng.



Tổng số tiền Vân được hưởng lợi bất chính là hơn 114 triệu đồng, Hiền hưởng lợi 11 triệu đồng.



Đối với Nguyễn Đình Thành và đối tượng tên Xoài, cơ quan điều tra đã xác minh tại nơi cứ trú nhưng Thành không có mặt, gia đình không biết Thành đi đâu, làm gì; đồng thời chưa làm rõ được nhân thân, lai lịch của đối tượng Xoài.



Cơ quan điều tra đã quyết định tách phần tài liệu liên quan đến hành vi của 2 đối tượng này, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau.



