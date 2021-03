Tạm giam 8 đối tượng trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh

Ngày 8.3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 người về hành vi mua bán trẻ sơ sinh.



Giải cứu 4 trẻ sơ sinh nạn nhân vụ buôn người xuyên quốc gia

Mai Minh Chung và bạn gái trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh. Ảnh: V.Dũng



Cụ thể, 8 bị can này bị khởi tố về tội Mua bán người dưới 16 tuổi. Họ nằm trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc bị triệt phá nửa tháng trước.



Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, ngoài 8 người trên, cơ quan chức năng xác định thêm 4 trường hợp đang mang thai và nuôi con nhỏ liên quan đến đường dây.



Họ đã được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội và trong quá trình bị điều tra.



Trong số các bị can có Mai Minh Chung (36 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội). Chung khai tháng 4.2019, anh ta đi làm công nhân ở Trung Quốc và làm quen với Tính (chưa rõ lai lịch).



Khi trò chuyện, Chung biết người này thường xuyên môi giới đưa người Việt sang làm thuê, trong đó có cả mua bán trẻ em.



Tháng 10.2020, Tính đồng ý để Chung tham gia đường dây mua bán người. Chung có nhiệm vụ tìm phụ nữ mang thai muốn bán con hay cho trẻ làm con nuôi để bán cho Tính.



Chung sử dụng mạng xã hội để câu kết với một số người. Với mỗi cháu bé đưa trót lọt qua đường tiểu ngạch ở tỉnh Cao Bằng, Chung được trả công 30 triệu đồng, còn mẹ của trẻ nhận 80-90 triệu đồng.



Từ tháng 10.2020 đến tháng 1.2021, Chung cùng 3 người Việt (chưa rõ lai lịch, làm công nhân ở Trung Quốc) tìm được 7 phụ nữ mang thai có nhu cầu bán con. Một người đã sang Trung Quốc để sinh con bán cho Tính.



Ngày 31.1, Chung về Việt Nam, thuê nhà trọ ở xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, rồi tiếp tục cùng Ninh Thị Hải Yến (33 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) gặp 4 phụ nữ để thỏa thuận mua bán trẻ sơ sinh.



Chung cùng với bạn gái là Đặng Trương Đào Nguyên Anh (25 tuổi) dẫn một phụ nữ mang thai về nhà trọ chăm sóc để đưa ra nước ngoài sinh con, bán với giá 90 triệu đồng.



Chung đã đưa 3 phụ nữ sang Trung Quốc để sinh con, bán cho Tính. Những người khác đang ở nhà trọ chờ ngày vượt biên.



Đầu tháng 2, Cục Cảnh sát Hình sự nhận được tin báo của bà N.T.H (quê Vĩnh Long) tố giác nhóm nghi mua bán người. Vào cuộc điều tra, Phòng 5 và Phòng 9 của Cục đã xác lập chuyên án, lần ra đường dây mua bán trẻ sơ sinh liên quan đến Chung và đồng bọn.

https://laodong.vn/phap-luat/tam-giam-8-doi-tuong-trong-duong-day-mua-ban-tre-so-sinh-887073.ldo



Theo Việt Dũng (LĐO)