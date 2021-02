Giải cứu 4 trẻ sơ sinh nạn nhân vụ buôn người xuyên quốc gia

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa phối hợp với công an nhiều tỉnh, thành phố triệt triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh với quy mô cực lớn, kịp thời giải cứu nhiều trẻ chuẩn bị bị bán qua biên giới.



Cục cảnh sát hình sự đã phát hiện, giải cứu 4 trẻ sơ sinh chuẩn bị đưa sang bên kia biên giới - Ảnh Đình Trường



Ngày 26.2, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với công an nhiều tỉnh, thành phố triệt triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh với quy mô cực lớn, kịp thời giải cứu thành công 4 trẻ sơ sinh trước khi bị bán qua biên giới.



Cụ thể đêm 25.2, nhiều mũi trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an huyện Thanh Trì TP.Hà Nội, Phòng hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đồng loạt ập vào kiểm tra các địa điểm tại Cao Bằng mà các đối tượng môi giới đang thuê nhà để chăm nuôi các đứa trẻ sơ sinh trước khi đem bán sang Trung Quốc.



Tại thời điểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, giải cứu kịp thời 4 đứa trẻ sơ sinh đang chuẩn bị được bán sang Trung Quốc. Cơ quan công an đang tạm giữ và xác định được 4 bà mẹ có hành vi bán con; 1 bà mẹ mang bầu tháng thứ 8. Ngoài ra còn xác định được 2 bà mẹ sắp sinh khác đã được đưa sang Trung Quốc.



Một lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự cho biết đây là đường dây mua bán trẻ sơ sinh với quy mô rất lớn, có sự tham gia câu kết của nhiều đối tượng trong và ngoài nước. Trong đêm 25.2 và sáng 26.2, lực lượng công an đã bắt giữ hàng loạt đối tượng có liên quan.



Vụ việc đang được Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và công an các địa phương mở rộng điều tra.

