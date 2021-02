Pleiku: Bắt đối tượng cướp giật túi xách của người đi chợ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Quốc Đại (tên thường gọi Đại "chó", SN 1994, trú tại tổ 7, phường Hội Thương, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.





Đối tượng Đại khai nhận cướp giật để lấy tiền mua ma túy. Ảnh: Văn Ngọc

Khoảng 10 giờ ngày 11-2, Đại cùng 1 đối tượng (chưa xác định danh tính) đi xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius BKS 81E1-089.43 trên đường A1 nằm trong khu vực Trung tâm Thương mại TP. Pleiku để tìm cơ hội cướp giật tài sản của người đi chợ. Lúc này, chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1985, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) đang đi bộ mua sắm trên đường A1, trên tay có cầm 1 chiếc túi xách bên trong có 1 điện thoại nhãn hiệu Iphone X và hơn 7,6 triệu đồng tiền mặt. Thấy vậy, 2 đối tượng đi xe máy ép sát rồi giật túi xách của chị Thủy và bỏ chạy.

Chứng kiến sự việc, người dân đi đường đã bám đuổi theo 2 tên cướp giật đến khu vực ngã ba đường Lê Lợi-Quang Trung (phường Hội Thương, TP. Pleiku) thì khống chế, bắt giữ được đối tượng Đại cùng tang vật để bàn giao cho Công an TP. Pleiku. Tại cơ quan Công an, Đại khai nhận đi cướp giật tài sản để lấy tiền mua ma túy.



Hiện lực lượng Công an đang truy bắt đối tượng còn lại, đồng thời điều tra mở rộng vụ án.



VĂN NGỌC