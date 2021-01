Không để bọn cướp giật lộng hành

Bạn đọc đề nghị khi bắt được các đối tượng cướp giật, ngoài việc xử thật nặng, cần đăng tên tuổi, hình ảnh công khai trên các mặt báo.



Một phụ nữ đang lưu thông trên đường ở quận 11 (TP HCM), đã bị nhóm đàn ông đi xe máy dàn cảnh móc túi ngay giữa ban ngày khiến dư luận bức xúc. Hiện Công an quận 11 đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM, khẩn trương truy xét các đối tượng đã tham gia dàn cảnh móc túi lấy tài sản.



Nơi xảy ra vụ dàn cảnh móc túi người phụ nữ khi đang lưu thông trên đường ở quận 11 (Ảnh: NLĐO)





Nhiều bạn đọc lo lắng khi gần đây tình trạng dàn cảnh để móc túi, cướp giật xảy ra nhiều, nhất là dịp cuối năm. Bạn đọc Phamngocthao1979 bức xúc cho biết: "Tôi từng là nạn nhân bị như thế tại đường Nguyễn Văn Trỗi quận Phú Nhuận, TP HCM". Bạn đọc Linh kể: "Công ty của tôi có 1 chú cũng vừa bị cướp như vậy. Khi bắt được các đối tượng này, đề nghị xử thật nặng, đăng tên tuổi, hình ảnh công khai trên các mặt báo".



Bạn đọc Trần Châu thì cho rằng nhiều con đường đã được gắn camera an ninh, vậy nên không khó để truy tìm các đối tượng cướp giật. Cơ quan công an cần quyết liệt vào cuộc, xử lý kịp thời để răn đe và phòng ngừa chung .



Ở góc nhìn khác, bạn đọc Lê Ngọc đề nghị cần có sự giám sát kỹ hơn về đồng phục của giới xe ôm công nghệ bởi gần đây đã xảy ra không ít vụ việc giả dạng tài xế Grab làm chuyện phạm pháp.



Rất nhiều ý kiến bạn đọc cho rằng lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm cần tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng cướp, cướp giật tài sản trên đường phố và nơi công cộng, nhất là các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Tập trung điều tra, khoanh vùng các tuyến đường, địa bàn thường xuyên xảy ra cướp, cướp giật; lên danh sách các băng nhóm, đối tượng cầm đầu, có những biện pháp nghiệp vụ khi những đối tượng này nhen nhóm hoạt động thì trấn áp, xử lý ngay... Cùng với đó, tăng cường kiểm tra hành chính, xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng các chất ma túy, tàng trữ hung khí…



"Có lẽ, TP HCM nên thành lập đơn vị chuyên biệt chống cướp giật để phòng ngừa, khám phá, truy bắt tội phạm cướp giật, góp phần ngăn chặn, kiềm chế nạn cướp giật trên địa bàn TP"- bạn đọc Lê Trần đề nghị.



Tương tự, bạn đọc Son cũng đề xuất: "Đây là vụ cướp có tổ chức, mong cơ quan chức năng sớm bắt trọn ổ bọn cướp này và xử lý thật nghiêm khắc. Đồng thời, tăng cường hơn nữa lực lượng trinh sát, săn bắt cướp, cũng như công tác tuần tra để triệt phá ngay từ trong trứng nước các mầm móng tội phạm để người dân được an toàn, xã hội được bình yên".

Theo Đức Huy (NLĐO)