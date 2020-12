Lật mặt kẻ giả danh "thượng úy công an" thuê ôtô đi lừa đảo

Can giả công an rồi thuê ôtô đến gặp bạn gái mới quen qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Ngày 3-12, Công an huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ hình sự Trần Trung Can (SN 1996; ngụ Kinh 7B, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".





Trần Trung Can đã trang bị nhiều dụng cụ và cả súng bắn đạn bi cùng với còng số 8 để bạn gái tin là công an thật.



Theo kết quả điều tra ban đầu, Can vốn là lái xe thuê. Vào khoảng tháng 4-2020, do có mâu thuẫn với vợ nên Can thuê nhà trọ ở TP Rạch Giá. Tại đây, Can kết bạn với chị T.T.K.A. (SN 1994; ngụ xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, nhân viên bán hàng siêu thị cho một tập đoàn lớn tại TP Rạch Giá). Sau khi kết bạn, Can giới thiệu mình là cảnh sát điều tra về các vụ án ma túy lớn thuộc Công an tỉnh Kiên Giang và có mua 2 chiếc ôtô để cho người khác thuê tự lái.





Chiếc ôtô do Can thuê để đi dụ dỗ bạn gái mượn tiền





Để bạn gái tin tưởng, Can lên mạng mua 1 bộ quân phục công an cùng với quân hàm thượng úy, 1 cây súng bắn đạn bi (giống loại súng ngắn Z83), còng số 8 và giấy chứng minh Công an Nhân dân tên Trần Trung Can. Ngay sau khi có được bộ quân phục giả cùng với "đồ nghề", Can thuê một ôtô tự lái chạy đi hẹn gặp chị A. và nói xe này là của mình mua trả góp ngân hàng để làm phương tiện đi công tác.



Tại đây, Can thấy gia đình bạn gái có điều kiện nên nhiều lần hỏi mượn tổng số tiền là 10.000 USD và 43 triệu đồng rồi đem đi tiêu xài cá nhân. Khi đã "cháy túi", Can mượn luôn chiếc xe máy của bạn gái đem đi cầm để tiếp tục có tiền tiêu xài. Ngày 20-11, chị A. nghi Can giả dạng công an để lừa đảo mình nên đến cơ quan công an tố giác. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòn Đất mời Can về trụ sở làm việc và thanh niên này đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo T.Nốt (NLĐO)