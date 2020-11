Cảnh báo lừa đảo thu tiền của lao động muốn đi làm việc ở nước ngoài

Do thiếu thông tin hoặc không tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, nhiều người đã bị các tổ chức, cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài lừa đảo thu tiền trái pháp luật.



4 trường hợp người lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động

Tư vấn cho lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)



Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng một số tổ chức, cá nhân không chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã lợi dụng nhu cầu muốn đi làm việc ở nước ngoài của người lao động để lừa đảo tuyển chọn, đào tạo và thu tiền trái pháp luật.



Mặc dù các cơ quan chức năng đã truyền thông cảnh báo đến người lao động, đồng thời xác minh, thanh tra, kiểm tra và điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do thiếu thông tin hoặc không tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật về người lao động đi làm việc ở nước ngoài, dẫn đến tình trạng nhiều người vẫn bị các tổ chức, cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài lừa đảo thu tiền trái pháp luật.



Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có văn bản đề nghị cơ quan công an điều tra và xử lý theo quy định pháp luật đối với Công ty cổ phần nhân lực quốc tế MIKA (số 8, ngõ 69, đường Vũ Đức Thuận, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội). Công ty này không có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng đã tư vấn, thu tiền để làm thủ tục cho nhiều người lao động đi làm việc tại Nhật Bản, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền của người lao động hồi tháng Bảy.



Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng đề nghị cơ quan công an điều tra và xử lý một số công ty khác như: Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ tư vấn đào tạo Hoàng Phát, Công ty Quý Đức, Công ty Sinh Vũ vì các công này cũng lừa đảo thu tiền của người lao động để đưa đi Hàn Quốc.



Để tránh bị lừa đảo đi làm việc ở nước ngoài, ngăn ngừa những rủi ro, tổn thất của người lao động, Cục Quản lý lao động ngoài nước khuyến cáo người lao động nên tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan trước khi quyết định đi làm việc ở ngoài một cách an toàn.



Người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cần trực tiếp liên hệ đến doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp. Danh sách các doanh nghiệp có giấy phép trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý lao động ngoài nước (www.dolab.gov.vn).



Ngoài ra, người lao động có thể truy cập các thông tin liên quan đến thông tin về việc làm ở nước ngoài đối với ngành, nghề, công việc, các khoản chi phí phải chi trả để đi làm việc ở nước ngoài đối với từng nước, từng ngành, nghề và công việc cụ thể.



Người lao động cần liên hệ với cơ quan lao động, chính quyền địa phương nơi thường trú để tìm hiểu thêm về thông tin liên quan đến doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của địa phương đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài.



Người lao động còn có thể liên hệ trực tiếp đến Cục Quản lý lao động ngoài nước: 024.38249517 (máy lẻ 511, 512, 513) để được thông tin và tư vấn chi tiết.

Theo Hồng Kiều (Vietnam+)