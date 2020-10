Khởi tố đối tượng chiếm 100 triệu đồng của vợ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3

Nguyễn Văn Phúc bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi thực hiện vụ chiếm đoạt tiền của vợ anh T.V.L (công nhân bị tử nạn ở thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên - Huế).



Đối tượng Nguyễn Văn Phúc tại trụ sở Công an.



Ngày 26-10, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Phúc (23 tuổi, trú tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi ''Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản''.



Như Lao Động đã thông tin, chiều 20.10, Công an tỉnh Đắk Nông đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình chị Lê Thị Thu Thảo (xã Nâm Nung, huyện Krông Nô) - vợ của anh T.V.L (là công nhân bị tử nạn ở thuỷ điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế).



Theo đơn trình báo, sau khi được các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 250 triệu đồng, chị Thảo bị một người lạ lừa chiếm mất 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.



Tiếp đó, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp Cục Nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế tìm cho bằng được thủ phạm.



Sáng ngày 24-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã xác định được thủ phạm gây ra vụ lừa đảo nói trên và thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Phúc.



Đối tượng Phúc còn khai nhận, trước khi lừa lấy tiền chị Thảo, bản thân còn thực hiện vài lần chiếm đoạt tài sản khác của nhiều người trên cả nước.

Theo BẢO TRUNG (LĐO)

