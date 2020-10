Hung thủ giết người ở Yên Bái rồi trốn qua 4 tỉnh, thành khai gì?

Sau khi sát hại Giàng A Lâu, Tiến đã lấy điện thoại và xe máy rồi bỏ trốn đến 4 tỉnh, thành. Khi đang lẩn trốn ở Thái Nguyên thì bị bắt.



Lường Văn Tiến tại cơ quan công an



Ngày 12/10, Công an tỉnh Yên Bái thông tin về vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.



Theo đó, vào khoảng 17h15 ngày 9/10, chính quyền xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể 1 thanh niên nằm ở ven QL32. Thời điểm phát hiện, thi thể trong tư thế nằm ngửa, nạn nhân vẫn mặc quần áo, đầu đội mũ bảo hiểm, vùng bụng có nhiều vết đâm và cổ có vết cắt. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Giàng A Lâu (SN 1999, ngụ xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái).



Nhận được thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc. Sau 48 giờ điều tra, xác minh, Công an tỉnh Yên Bái đã xác định và bắt giữ nghi phạm Lường Văn Tiến (33 tuổi, trú tại huyện Văn Chấn) khi đang lẩn trốn tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.



Tại cơ quan công an, bước đầu Lường Văn Tiến khai nhận, ngày 7/10 đối tượng đến địa bàn xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải gặp Giàng A Lâu và hẹn Giàng A Lâu ngày 8/10 mang ma túy xuống địa bàn xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn để bán cho Tiến.



Khoảng 14h ngày 8/10, Giàng A Lâu điều khiển xe máy đến gặp Tiến tại khu vực địa bàn bản Giõng, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn. Tại đây do không đủ tiền để mua ma túy nên Tiến và Lâu xảy ra mâu thuẫn. Tiến đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng bụng và vùng ngực khiến Giàng A Lâu tử vong tại chỗ.



Sau khi gây án, Tiến đã lục soát và lấy đi toàn bộ tài sản của Giàng A Lâu gồm 1 điện thoại di động, 1 chiếc ví (trong đó có 130.000 nghìn đồng) và chiếc xe máy nhãn hiệu Honda BKS 21K1-380.12. Trên đường bỏ trốn, Tiến đã cầm cố chiếc điện thoại di động tại một cửa hàng thuộc địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái được 700.000đ.



Khi đến địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, Tiến vứt bỏ con dao gây án ở ven đường, rồi tiếp tục điều khiển xe máy đến địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội rồi vứt chiếc ví của nạn nhân ở đó.



Sau khi đi đến thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để lẩn trốn, Tiến đã cầm cố chiếc xe máy của nạn nhân để lấy 7 triệu đồng. Quá trình lẩn trốn tại đây, đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ.



https://danviet.vn/hung-thu-giet-nguoi-o-yen-bai-roi-tron-qua-4-tinh-thanh-khai-gi-20201012220128336.htm

Theo GT (Dân Việt)