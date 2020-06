Người phụ nữ "ôm mộng" thoát nghèo bằng ma túy đá

Tại tòa, nữ bị cáo trần tình do hoàn cảnh khó khăn nên nảy sinh ý định mua bán ma túy đá kiếm lời, làm giàu.





Ngày 30-6, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đổng Quốc Duy (SN 1978) mức án tử hình, bị cáo Phan Thị Huỳnh Như (SN 1986) 2 năm 6 tháng tù giam cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".



Theo cáo trạng, chiều 21-6-2019, công an bắt quả tang Đổng Quốc Duy chờ khách đến lấy ma túy ở đường Khuông Việt (quận Tân Phú, TP HCM). Lúc đó, Duy giấu kỹ một gói ma túy đá trong bịch khăn giấy, bỏ trong cốp xe máy. Khám xét chỗ ở, công an thu giữ thêm nhiều loại ma túy khác.





"Cặp đôi" giao dịch tiền mua bán ma túy đá bằng ứng dụng MoMo





Tại cơ quan điều tra, Duy khai bắt đầu tham gia mua bán ma túy khoảng một tuần trước ngày sa lưới. Duy mua hàng từ Bùi Văn Điệp (đang là bị can trong vụ án mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy do Công an TP HCM thụ lý). Duy giao dịch với Điệp tổng cộng hai lần. Lần đầu, Duy mua 800 gr hàng "trắng" với giá 200 triệu đồng rồi tìm khách bán lại. Tuy nhiên sau đó Duy lại không thể liên lạc với người mua nên cất số hàng này trong két sắt phòng ngủ.



Lần thứ hai, Duy đặt mua 1 kg ma túy tổng hợp và 140 viên thuốc lắc với giá 300 triệu đồng. Kiểm tra lúc nhận hàng, Duy phát hiện lô hàng Điệp cử đàn em giao đến có 77 viên nén là ma túy đá và thuốc lắc kém chất lượng.



Theo tòa sơ thẩm, Duy là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy. Bị cáo mua bán số lượng ma túy đặc biệt lớn và thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.



Trước khi bắt Đổng Quốc Duy, công an đã bắt giữ Phan Thị Huỳnh Như. Trong quá trình điều tra, Như khai nhận lần đầu tham gia mua bán hàng cấm vì muốn làm giàu nhanh. Như đã đến nhà Duy mua ma túy đá với giá 9,5 triệu đồng, trả tiền mặt 8 triệu đồng, số tiền còn lại chuyển khoản bằng ứng dụng MoMo.

