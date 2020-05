Án mạng đơn giản từ mâu thuẫn ở quán karaoke

Tối 2.5, lãnh đạo Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết cơ quan công an đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ ẩu đả do mâu thuẫn ở quán karaoke khiến 1 người chết, 2 người bị thương xảy ra chiều cùng ngày trên địa bàn phường Cam Nghĩa.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án mạng khiến 1 người chết, 2 người bị thương tại phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh (Khánh Hòa). Ảnh: Phương Linh

Lúc 14 giờ ngày 2.5, tại quán karaoke No.1 (đại lộ Hùng Vương, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh) Cao Văn Thi (còn gọi là Tý “ngang”, sinh năm 1985, trú phường Cam Nghĩa) và một thanh niên tên Tỵ (chưa rõ nhân thân, lai lịch) có mâu thuẫn cãi qua lại. Tỵ gọi điện cho bạn là Nguyễn Tấn Vận (sinh năm 1990, trú phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh) đến cùng giải quyết tranh cãi.

Tuy nhiên thấy Tỵ và Vận, Thi liền đi ra khỏi quán karaoke No.1 và sau đó xuất hiện cùng với cây mã tấu hăm dọa đánh. Sau đó cả 3 lao vào đánh nhau, Vận khống chế được mã tấu của Thi và đâm, chém nhiều nhát vào người nam thanh niên này.

Thấy Thi bị thương nặng ngục xuống người dân hô hoán nên các đối tượng bỏ chạy. Cao Văn Thi được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên tử vong sau đó.

Các đối tượng Nguyễn Tấn Vận và Tỵ bị thương được một người chở đến Đội điều trị 486 Vùng 4 Hải quân. Khi 2 đối tượng đang được điều trị tại đội thì 8 thanh niên xuất hiện mang theo hung khí đến truy sát. Cơ quan chức năng đã khống chế các đối tượng ngay sau đó và chuyển Tỵ, Vận lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Qua điều tra ban đầu các đối tượng đến Đội điều trị 486 Vùng 4 Hải quân đến đánh Tỵ và Vận là 2 người em ruột của Thi, tên Cao Văn Vũ ( sinh năm 1987), Cao Đăng Sơn (sinh năm 1990) và 6 đối tượng (chưa rõ lai lịch).

Đây là vụ án hết sức nghiêm trọng, các đối tượng sử dụng hung khí hung hãn, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an TP. Cam Ranh đang tập trung điều tra. Hiện công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai các đối tượng liên quan.