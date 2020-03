Án mạng lúc nửa đêm và kế hoạch của người đàn bà chung phòng

Cửa phòng trọ khép hờ, nạn nhân chết trong tư thế nằm quay mặt vào tường, máu loang dưới nền nhà có dấu hiệu đông lại.





Bị đòi tiền, một con nợ đã lạnh chém chết chủ nợ lúc nửa đêm rồi cướp tất cả nữ trang bằng vàng. Sau khi gây án, hung thủ đem tài sản cướp được gởi cho người quen rồi về làm việc bình thường ở quán cơm, để rồi "tình cờ" phát hiện cái chết đau lòng của nạn nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Gò Vấp và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP HCM đã buộc kẻ sát nhân phải khai nhận hành vi tội ác.



Cái chết của bà thầy bói dạo Huỳnh Thị Lũy (SN 1950, quê Phú Yên) được phát hiện tại phòng trọ trên đường Quang Trung (KP14, P10, Q.Gò Vấp) vào 5 giờ 30 sáng 5-5-2009. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp và Cảnh sát điều tra, cán bộ pháp y CATP có mặt tại hiện trường ngay sau đó. Công tác khám nghiệm xác định: Cửa phòng trọ khép hờ, nạn nhân chết trong tư thế nằm quay mặt vào tường, thi thể bị 6 vết chém, máu loang dưới nền nhà có dấu hiệu đông lại.



Người đầu tiên phát hiện cái chết của nạn nhân là Võ Thị Bờ (SN 1962, quê Hồng ngự, tỉnh Đồng Tháp, ở chung phòng) được lấy lời khai. Vào thời điểm trên, khi đi chợ về, Bờ "tình cờ" phát hiện sự việc. Toàn bộ tài sản trên người của bà Lũy gồm 3 chiếc nhẫn vàng, 1 sợi dây chuyền vàng 1 lượng, 1 vòng vàng đeo tay 1 lượng đã biến mất. Trả lời câu hỏi của cán bộ điều tra về sự nghi vấn thủ phạm, Bờ cho rằng có thể hung thủ ra tay hạ sát bà Lũy trong thời điểm bà ta đi chợ.



Tuy nhiên, vết máu đã đông tại hiện trường cho thấy lời khai của Võ Thị Bờ không phù hợp, bởi có nhiều khả năng nạn nhân chết sau lúc nửa đêm. Vả lại, lời khai của các nhân chứng khác về những diễn biến trước, trong và sau khi vụ án xảy ra không trùng khớp với lời khai của Bờ. Cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP HCM nhận định đây là vụ giết người , cướp tài sản mà khả năng hung thủ là người có mối quan hệ quen biết nạn nhân.



Theo chủ phòng trọ, bà Lũy ở trọ từ đầu năm 2006, có 2 người con là Việt kiều Mỹ nhưng do mẹ con bất hòa nên không thường xuyên liên lạc. Hằng ngày, bà Lũy dạo quanh các chợ ở Gò Vấp để hành nghề xem tướng số. Chính cái nghề "buôn nước bọt" ấy đã đưa bà Lũy gặp Võ Thị Bờ vào tháng 7-2008, tại quán cơm bình dân của Bờ ở hẻm gần Phòng Giáo dục quận Gò Vấp.



Đôi ba ngày, bà Lũy lại ghé quán, làm đĩa cơm bình dân cho hợp với túi tiền và nói với Bờ vài câu về chuyện làm ăn, tương lai, hậu vận. Dần dà, tình cảm giữa hai người đàn bà trở nên thân mật hơn và họ không ngần ngại than thân trách phận về hoàn cảnh riêng của mình. Khi đã thân thích và để tiết kiệm tiền, bà Lũy đồng ý cho Bờ dọn về ở chung phòng trọ rồi mở quán cơm bình dân gần đó. Mỗi ngày, Bờ thức dậy lúc 3 giờ sáng để đi chợ, đến 5 giờ 30 thì về phòng trọ thay đồ rồi mở cửa tiệm bán cơm.





Cơ quan điều tra khám nghiệm và thu giữ vật chứng.





Trả lời câu hỏi của các trinh sát, Bờ khai khi đi chợ thì bà Lũy còn ngủ. lúc Bờ rời khỏi phòng trọ như thường lệ thì chỉ khép hờ cửa, có thể kẻ gian đột nhập sau thời điểm bà ta ra khỏi phòng. Chủ nhà trọ khẳng định với cơ quan điều tra rằng, mỗi phòng trọ đều có chìa khóa riêng. Sau mỗi lúc ra vào thì cửa được mọi người khóa lại cẩn thận, nếu có kẻ gian đột nhập sát hại bà Lũy thì chúng vào bằng con đường nào?



Bên cạnh việc làm rõ một số chi tiết trong lời khai của thị Bờ, các trinh sát và điều tra viên tiến hành xác minh, sàng lọc các đối tượng quanh khu vực này, nhưng không tìm thấy sự nghi vấn nào. Nghiên cứu kỹ hiện trường và lời khai của Bờ, các sĩ quan điều tra đi đến nhận định nhiều khả năng Bờ có liên quan đến cái chết của bà Lũy.



Khi lấy lời khai của đối tượng, cán bộ điều tra đã tinh mắt phát hiện vết xước trên bàn tay. Phải chăng khi Bờ hành động đã bị bà Lũy kháng cự cào cấu? Trả lời về chi tiết này, Bờ cho rằng do dao cứa trong quá trình xắt thịt. Tuy nhiên, dấu vết trầy còn mới cho thấy lý giải của Bờ không phù hợp. Các điều tra viên tiến hành thực nghiệm ngay chi tiết này thì thị Bờ lúng túng, luống cuống.



Sự mâu thuẫn trong lời khai mỗi lúc càng nhân lên cho thấy dấu hiệu liên can của Bờ với cái chết của bà Lũy càng lộ rõ. Thế nhưng để khẳng định tội trạng của Bờ thì phải chính thị thừa nhận mới có cơ sở pháp lý chắc chắn, nên các điều tra viên tập trung vừa đấu tranh bằng chứng cứ, tài liệu thu thập được vừa động viên thuyết phục. Thực hiện chỉ đạo của các chỉ huy cuộc điều tra về việc tập trung làm rõ nghi vấn đối với Bờ, các sĩ quan điều tra đã kiên trì nhưng hết sức khôn khéo, mềm dẻo với những biện pháp xét hỏi sắc bén. Để rồi trong suốt 22 tiếng đồng hồ truy vấn các tình tiết bất hợp lý và kết hợp một số chứng cứ khác, các điều tra viên đã "giúp" Bờ thấy không thể nào chối cãi nên đã thừa nhận tội ác đã gây ra...



Do tiệm cơm ế khách dẫn đến đóng cửa, chủ lấy lại mặt bằng nên cuộc sống của Bờ gặp khó khăn thiếu thốn. Bờ vay của bà Lũy 5 triệu đồng xoay xở làm ăn. Nhưng do việc buôn bán lặt vặt lời lãi chẳng bao nhiêu, trong khi lãi suất cao lên đến 13 triệu đồng khiến Bờ không có khả năng trả, trong khi bà Lũy cứ đòi hoài dẫn đến lời qua tiếng lại. Bà Lũy đe dọa: "Nếu bà không trả thì tôi cho xã hội đen cắt lỗ tai rồi đưa bà đi ở mướn để trừ nợ". Trong lúc Bờ lo sợ không ngủ được thì đêm 5-5, Bờ đi chơi về bị bà Lũy chửi bới và đòi đuổi ra khỏi nhà. Bờ nhỏ nhẹ năn nỉ nhưng trong đầu lại nảy sinh ý định giết bà Lũy để quỵt nợ và trả thù.



Khi kim đồng hồ chỉ đúng 2 giờ 30 ngày 6-5, bà Lũy đang say giấc, Bờ chém bà Lũy. Bà Lũy hốt hoảng thức tỉnh và chống cự, cào cấu vào tay Bờ nhưng sau đó bà Lũy vẫn bị Bờ sát hại.



Thấy bà Lũy đã chết, Bờ tháo lấy tất cả nữ trang rồi thay quần áo đi chợ như thường lệ rồi đem con dao gây án vứt tại chợ Gò Vấp. Xong việc chợ búa qua loa, Bờ đến phòng trọ của các con ở P5, Q.Gò Vấp gọi cửa bảo cho vào đi vệ sinh. Bờ lén giấu số nữ trang vừa cướp được trong tủ quần áo của con mình. Riêng 100.000 đồng, 5 tờ ngoại tệ mệnh giá 2USD và 5USD Bờ đi chợ và còn một ít giữ lại trong người lấy hên rồi về tiệm cơm buôn bán như thường lệ.



Để đánh lạc hướng công an, Bờ gửi tiệm cho một người phụ nữ ở gần đó coi giùm rồi về phòng trọ rồi vờ hốt hoảng khi thấy xác bà Lũy. Nhưng hành vi tội ác cũng như thủ đoạn đánh lừa cơ quan điều tra của thị đã bị các trinh sát và điều tra viên giàu kinh nghiệm vạch trần.



Với tội ác đã gây ra, Võ Thị Bờ đã bị pháp luật trừng trị bằng bản án nghiêm khắc trong một phiên tòa sau đó.



