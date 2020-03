Sáu án tử hình cho các đối tượng trong đường dây mua bán 492 bánh heroin

Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa tuyên sáu án tử hình, năm án chung thân và phạt tù 27 năm đối với các bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển 492 bánh heroin từ tỉnh Sơn La về tỉnh Cao Bằng.





Các bị cáo tại phiên tòa.





Trong sáu ngày, từ 4 đến 9-3, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử vụ án mua bán, vận chuyển trái phép 492 bánh heroin đối với 12 bị cáo, gồm: Trần Văn Bằng (SN 1987), Trần Văn Thành (SN 1988), cùng ở xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; Phan Văn Hiển (SN 1982), Trần Văn Thu (SN 1988) ở huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc); Nông Văn Khởi (SN 1991), Trần Văn Tình ở xã Minh Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng; Nông Tài Kinh (SN 1990), Phương Thị Ly (SN 1997), Nông Tài Tưởng (SN 1986), Phương Ích Đậu (SN 1983) ở xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; Nguyễn Văn Quyến (SN 1980) ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; Đoàn Trọng Duy (SN 1993) ở xã Vĩnh Quang, TP Cao Bằng.



Theo cáo trạng vụ án, qua quá trình theo dõi, ngày 23-2-2018, tại xã Hưng Đạo, TP Cao Bằng, lực lượng công an bắt quả tang đối tượng Trần Văn Bằng điều khiển xe ô-tô mang BKS 29C-85261, trên xe có 130 viên ma túy tổng hợp.



Trần Văn Bằng khai Trần Văn Thành đang điều khiển một chiếc xe ô-tô khác, chở theo heroin. Lực lượng công an khẩn trương vây bắt đối tượng Trần Văn Thành. Phát hiện bị vây bắt, đối tượng Thành bỏ chạy và vứt một bao tải cùng túi du lịch chứa 288 bánh heroin xuống ven đường, nhưng hành vi của Thành đã bị phát giác.



Tại cơ quan công an, hai đối tượng Bằng và Thành khai, đã nhiều lần mua heroin với Sồng A Pủa (SN 1966, ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) rồi bán cho đối tượng Nông Tài Kinh (ở huyện Trùng Khánh) và Nông Văn Khởi (ở huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng).



Điều tra mở rộng vụ án, lực lượng công an đã bắt Nông Tài Kinh, Nông Văn Khởi, Phan Văn Hiển, Nguyễn Văn Quyến… thu nhiều tang vật, gồm: tiền mặt, súng, ma túy tổng hợp.



Qua đấu tranh, làm rõ, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần tổ chức mua bán, vận chuyển 492 bánh heroin và ma túy tổng hợp từ Sơn La về Cao Bằng.



Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên án tử hình đối với sáu bị cáo: Trần Văn Bằng, Trần Văn Thành, Nông Tài Kinh, Nông Văn Khởi, Trần Văn Thu, Nông Tài Tưởng; tuyên án chung thân đối với năm bị cáo: Phan Văn Hiển, Phương Thị Ly, Triệu Văn Tình, Phương Ích Đậu, Đoàn Trọng Duy; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quyến 27 năm tù.



Theo MINH TUẤN (NDĐT)