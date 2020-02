Đi máy bay từ Hà Nội vào Kon Tum "ôm" 12 bánh heroin về Ninh Bình tiêu thụ

Đi máy bay vào Kon Tum nhận 12 bánh heroin, Nguyễn Văn Thịnh sau đó đón ôtô khách "ôm" số heroin trên về Ninh Bình tiêu thụ.

Ngày 15-2, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết cơ quan này vừa bắt quả tang Nguyễn Văn Thịnh (SN 1991, ngụ xã Lân Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đang vận chuyển 12 bánh heroin có trọng lượng 4,2 kg về địa bàn huyện Yên Khánh (Ninh Bình) tiêu thụ.

Nguyễn Văn Thịnh cùng 12 bánh heroin - Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, vào khoảng 7 giờ ngày 14-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ Nguyễn Văn Thịnh đang "ôm" theo 12 bánh heroin khi đối tượng này vừa xuống xe ôtô khách tại khu vực Big C, xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thịnh khai nhận ngày 12-2, Thịnh nhận được cuộc gọi của một người quen ở huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) nhờ vận chuyển ma túy từ Kon Tum mang về Ninh Bình tiêu thụ.

Đến sáng ngày 13-2, Thịnh đi máy bay từ Hà Nội vào Kon Tum nhận số ma túy trên, sau đó bắt xe khách về Ninh Bình. Khoảng 7 giờ sáng ngày 14-2, khi Thịnh xuống xe khách ở khu vực Big C để gọi xe taxi về huyện Yên Khánh thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.