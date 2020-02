Bắt 'nữ quái' trong đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu 10 bánh heroin

Ngày 28-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội về ma túy (PC04) Công an Hải Phòng thông tin về việc vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Trung Quốc về Hải Phòng, sau đó vận chuyển đi các tỉnh, thành tiêu thụ.





Lâm Bích Liên cùng tang vật vụ án- Ảnh: PC04 Công an TP Hải Phòng cung cấp







Theo Phòng PC04 Công an Hải Phòng, qua công tác nắm tình hình địa bàn đã phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Trung Quốc về Hải Phòng, sau đó chuyển đi các tỉnh thành và ra nước ngoài tiêu thụ...



Phòng PC04 xác định Lâm Bích Liên (47 tuổi, trú tại phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây phạm tội.



Bản thân Liên có nhiều mối quan hệ phức tạp, bất minh về kinh tế và có nhiều thủ đoạn che giấu hoạt động phạm tội. Nghi phạm này có chồng là người Trung Quốc định cư tại Úc nên thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam - Trung Quốc - Úc và các khu vực phức tạp về hoạt động ma túy.



Cơ quan chức năng xác định các nghi phạm trong đường dây hoạt động với thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội, sử dụng sim rác dùng một lần và ám hiệu riêng để trao đổi thông tin mua bán ma túy. Từng người trong đường dây đều được phân công vai trò ở công đoạn cụ thể.



Việc cất giấu ma túy được ngụy trang rất tinh vi, thường được cất giấu vào thùng hàng hóa, hành lý và thường xuyên thay đổi cách thức, phương tiện, người giao nhận để tránh bị phát hiện.



Lực lượng trinh sát phát hiện ngày 25-2, các đối tượng sẽ tổ chức vận chuyển một số lượng ma túy lớn từ Trung Quốc về Hải Phòng và tập kết tại nhà của Lâm Bích Liên, sau đó sẽ vận chuyển đi các địa phương khác và nước ngoài tiêu thụ.



Tối 25-2, tại khu vực trước cửa nhà số 79 đường Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Phòng PC04 phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Công an quận Ngô Quyền tổ chức bắt quả tang Lâm Bích Liên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Tang vật thu giữ tại hiện trường là 8 bánh heroin và gần 5kg ma túy đá. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Liên, cơ quan công an thu giữ 2 bánh heroine cùng một lượng nhỏ chất ma túy khác.



Tổng lượng tang vật thu giữ được là 10 bánh heroin với trọng lượng hơn 3,5kg, số ma túy đá thu giữ được là gần 5kg và 3,7 gam MDMA.



Phòng PC04 đang tạm giữ hình sự Liên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.



Theo TIẾN THẮNG (TTO)