Người thứ 2 liên quan vụ thi thể nữ trong vali trên sông Hàn là ai?

Thông tin mới nhất vụ thi thể nữ trong vali trên sông Hàn, đối tượng Xiao Qui Ping (Tiêu Quý Bình, SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) đã khai nhận toàn bộ hành vi giết hại cô Bao Dan Ping (SN 1990, quê Quảng Đông, Trung Quốc). Vụ án này, Công an TP.Đà Nẵng xác nhận còn một người nữa liên quan và đang điều tra xác minh mức độ liên quan.

Trao đổi với báo Bảo vệ pháp luật, đại tá Trần Mưu - Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết, ngoài đối tượng Xiao Qui Ping đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội thì còn một người nữa Công an TP.Đà Nẵng đang giao cho Công an quận giám sát và cấm đi khỏi nơi cư trú. Công an quận và Công an phường đang giám sát người này.

“Anh em đang làm việc với người này để xác định mức độ liên quan. Công an quận đang giám sát và cấm người này đi khỏi nơi cư trú”, Đại tá Trần Mưu nói với Bảo vệ pháp luật. Người đang bị cơ quan chức năng giám sát để tiếp tục điều tra về mức độ liên quan đến vụ án là người bạn thân của nạn nhân Bao Dan Ping và cũng là người yêu của đối tượng Xiao Qui Ping.

Nghi phạm Xiao Qui Ping. Nguồn: Zing

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ cô gái quốc tịch Trung Quốc Bao Dan Ping (Bao Đan Bình, 30 tuổi) bị sát hại và xác bị phân thành nhiều khúc, bỏ vào vali ném xuống sông Hàn (Đà Nẵng), theo lời khai của nghi phạm, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Xiao Quy Ping (Tiểu Quý Bình) thường đánh bạc ở Crowne. Bao Dan Ping biết Xiao Quy Ping đánh bạc thường thắng nên góp tiền với thỏa thuận "thắng, thua chia đều".

Ngày 26/12/2019, Xiao Quy Ping đánh bạc thắng 34.000 USD và chia cho Bao Dan Ping 17.000 USD. Trong ngày 4 và 5/2, Bao Dan Ping đưa cho Quy Ping 61.000 USD để tiếp tục chơi nhưng bị thua hết.

Theo thỏa thuận, mỗi người sẽ chịu thua 30.500 USD nhưng Xiao Quy Ping không đồng ý và Bao Dan Ping gây sức ép, đòi Xiao Quy Ping phải trả lại tiền.

Khoảng 16h30 ngày 6/2, Bao Dan Ping đến phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, để đòi lại tiền. Tại đây, cô và Xiao Quy Ping xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Xiao Quy Ping dùng dây thừng siết cổ và giết chết Dan Ping. Sau khi nạn nhân chết, Xiao Quy Ping dùng dao phân xác nạn nhân rồi bỏ vào vali, túi rác và vứt xuống sông Hàn.

Theo điều tra, Bao Dan Ping nhập cảnh Việt Nam tháng 12/2019. Thị thực của nạn nhân có có giá trị đến tháng 3/2020.

Sáng 7/2, người dân đi tập thể dục phát hiện chiếc vali trôi trên sông Hàn, phía dưới chân cầu Trần Thị Lý. Mở ra xem, mọi người phát hiện bên trong là một số bộ phận cơ thể.

Ít phút sau, người dân phát hiện thêm phần đầu nổi phía bờ đông sông Hàn thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Công an Đà Nẵng sau đó đã rà soát thông tin nạn nhân, trích xuất camera quanh khu vực tìm thấy thi thể cô gái.

Hiện trường vụ việc.

Đến 11h cùng ngày, các trinh sát phát hiện có người đàn ông Trung Quốc ở trong một căn nhà ở quận Ngũ Hành Sơn có dấu hiệu khả nghi nên bao vây. Sau đó, được lệnh của Giám đốc Công an Đà Nẵng, các trinh sát ập vào căn nhà, khống chế nghi phạm.