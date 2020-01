Để ngỏ nhiều khả năng truy tìm nghi can xả súng ở Củ Chi

Trung tướng Lê Đông Phong - giám đốc Công an TP.HCM và thiếu tướng Tô Ân Xô - chánh văn phòng Bộ Công an đề cập nhiều khả năng truy bắt nghi can xả súng tại Củ Chi khi trao đổi với Tuổi Trẻ Online.

Lực lượng tại điểm nóng khu vực cầu Ông Chương, ấp Bốn Phú, xã Trung An vẫn còn tương đối nhiều (ảnh chụp sáng 31-1) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sau gần 24 tiếng đồng hồ truy bắt Lê Quốc Tuấn, nghi can thực hiện vụ nã súng làm 4 người chết tại Củ Chi, lực lượng chức năng vẫn chưa đạt được kết quả.

Sáng 31-1, Tuổi Trẻ Online đã trao đổi nhanh với trung tướng Lê Đông Phong - giám đốc Công an TP.HCM và thiếu tướng Tô Ân Xô - chánh văn phòng Bộ Công an về các khả năng truy bắt tiếp theo.

Thiếu tướng Tô Ân Xô đánh giá: "Đến thời điểm này, không loại trừ nghi can không còn ở khu vực đó nữa". Theo tướng Xô, thời gian vây bắt cũng là khá dài, Công an TP cũng đã phát lệnh truy nã đối tượng Lê Quốc Tuấn trên toàn quốc.

Trung tướng Lê Đông Phong cho hay các biện pháp điều tra và lực lượng truy tìm vẫn được công an TP.HCM triển khai. Công an TP.HCM cũng phối hợp với công an các tỉnh lân cận để truy tìm nghi can".

Xe bọc thép của cảnh sát cơ động vẫn đậu tại ấp Bốn Phú (ảnh chụp sáng 31-1) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, sáng 31-1, lực lượng cảnh sát cơ động bảo vệ đã ít hơn khoảng 1/4 đến 1/3 so với ngày hôm qua. 7 chú chó nghiệp vụ đang được tập trung lại một chỗ. Dù vẫn giữ các vị trí chốt cần thiết nhưng khí thế của lực lượng không còn căng thẳng, tập trung cao độ như hôm qua.

Theo nhận định, nếu Tuấn không còn ở vị trí bị bao vây thì có các khả năng Tuấn trốn sang tỉnh Bình Dương hoặc Tây Ninh vì vị trí của xã Trung An nằm giáp ranh hai tỉnh kia. Hoặc có khả năng Tuấn tự tử và rơi xuống kênh rạch trong khu vực bị bao vây khiến chó nghiệp vụ cùng lực lượng không tìm ra được.

Tại chốt giao Trung An - 472 cũng không còn nhiều cảnh sát bảo vệ như hôm qua (ảnh chụp sáng 31-1) - Ảnh: ÁI NHÂN

Trước đó, vào chiều và tối 30-1, song song với việc truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn tại xã Trung An (Củ Chi), lực lượng chức năng cũng có những động thái khác để truy tìm đối tượng.

Cụ thể, Công an Bình Dương phát thông báo tới người dân trên địa bàn về việc nâng cao cảnh giác, nếu phát hiện Lê Quốc Tuấn bỏ trốn sang Bình Dương, cần báo ngay cho công an để xử lý.

Công an tỉnh Bình Dương cảnh báo người dân không tự ý bắt vì nghi phạm có mang theo vũ khí và hiện rất manh động. Người dân một số huyện của Bình Dương giáp ranh với Củ Chi như Bến Cát, Dầu Tiếng... cũng được phát tờ rơi, hướng dẫn nhận dạng và trình báo khi phát hiện đối tượng.

Cùng thời điểm, Công an TP.HCM cũng phát lệnh truy nã toàn quốc Lê Quốc Tuấn, thông báo các đặc điểm nhận dạng và đề nghị người dân chú ý phát hiện, trình báo.