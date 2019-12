Gia Lai: 6 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong năm 2019

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, năm 2019, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương).

Quang cảnh hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019 tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: D.L

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, trong đó, huyện Chư Sê xảy ra 2 vụ, huyện Ia Grai xảy ra 2 vụ, TP. Pleiku 1 vụ, Chư Pưh 1 vụ. Trong số 6 vụ TNGT nói trên, có 4 vụ xảy ra trên tuyến quốc lộ 14.

Trong năm, lực lượng chức năng đã lập biên bản 103.874 trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông, tăng 20,62% so với năm 2018; khởi tố 62 vụ/61 bị can vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

DUY LÊ