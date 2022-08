Gia Lai được giao bổ sung 1.244 biên chế giáo viên năm học 2022-2023

(GLO)- Sáng 3-8, ông Lê Duy Định-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Sở Nội vụ triển khai các bước theo quy trình để tổ chức tuyển dụng biên chế giáo viên bậc mầm non và phổ thông năm học 2022-2023 theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT tại Công văn số 3585/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 2-8-2022.





Năm học 2022-2023, Gia Lai sẽ tuyển dụng 1.244 giáo viên mầm non và phổ thông. Ảnh: Mộc Trà

Trước đó, ngày 18-7, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 72-QĐ/TW về biên chế các cơ quan Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026. Theo đó, số lượng biên chế giáo viên mầm non và phổ thông được giao bổ sung cho các địa phương trong cả giai đoạn là 65.980 chỉ tiêu; riêng năm học 2022-2023 tạm giao 27.850 chỉ tiêu.



Tại Quyết định này, Gia Lai được giao tổng cộng 1.244 biên chế giáo viên (cao nhất khu vực Tây Nguyên), gồm: 574 chỉ tiêu cho bậc mầm non, 339 chỉ tiêu bậc tiểu học, 237 chỉ tiêu bậc THCS và 94 chỉ tiêu bậc THPT. Đây được xem là tín hiệu vui cho ngành GD-ĐT tỉnh trong bối cảnh đang thiếu hơn 3.000 giáo viên ở các bậc học.



Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định, Sở đang phối hợp với Sở Nội vụ trực tiếp làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố để rà soát trường, lớp và xác định số lượng, cơ cấu giáo viên còn thiếu theo từng bậc học, môn học. Trên cơ sở đó, phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các địa phương và tổ chức tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, ưu tiên tuyển dụng giáo viên các môn học mới để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non cho các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng kinh tế-xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.



MỘC TRÀ