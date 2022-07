Gia Lai: Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Lời Tòa soạn: Sáng 7-7, cùng với cả nước, các thí sinh trong tỉnh Gia Lai sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho hành trình “vượt vũ môn” của các sĩ tử. Trước thềm kỳ thi, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Lê Duy Định-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh.





* P.V: Ông có thể thông tin tổng quan về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Gia Lai?



Ông Lê Duy Định. Ảnh: Mộc Trà

- Ông LÊ DUY ĐỊNH: Hội đồng thi Sở GD-ĐT Gia Lai được thành lập với nhiệm vụ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại tỉnh theo đúng quy chế và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GD-ĐT. Cụ thể, Hội đồng thi đã bố trí 40 điểm thi chính thức với 623 phòng thi và 26 điểm thi dự phòng tại 17 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, bố trí khu vực cho thí sinh để những vật dụng không được mang vào phòng thi, cách phòng thi gần nhất tối thiểu 25 m.



Hơn 2.473 cán bộ, giáo viên, nhân viên (bao gồm lực lượng Công an, nhân viên y tế) đã được huy động để tham gia trực tiếp vào các ban của hội đồng thi. Ngoài ra, 410 cán bộ, giáo viên thuộc 17 phòng GD-ĐT và 60 cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông cũng đã được bố trí làm lực lượng dự phòng.



Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 14.163 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 2.977 thí sinh người dân tộc thiểu số. Trong số đó, có 13.380 thí sinh lớp 12 (12.997 thí sinh hệ THPT và 383 thí sinh hệ Giáo dục thường xuyên); 749 thí sinh tự do (660 thí sinh hệ THPT và 89 thí sinh hệ Giáo dục thường xuyên). Có 4.478 thí sinh đăng ký bài thi Khoa học Tự nhiên, 9.539 thí sinh đăng ký bài thi Khoa học Xã hội. Đối với môn Ngoại ngữ, toàn tỉnh có 13.104 thí sinh đăng ký dự thi tiếng Anh, 16 thí sinh dự thi tiếng Trung, 2 thí sinh dự thi tiếng Nhật và 1 thí sinh dự thi tiếng Hàn. 159 thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT, 8 thí sinh được miễn thi tất cả bài thi trong xét tốt nghiệp THPT theo quy định.



* P.V: Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, công tác chuẩn bị được tiến hành như thế nào, thưa ông?



- Ông LÊ DUY ĐỊNH: Để đảm bảo cho việc tổ chức kỳ thi, Sở GD-ĐT đã triển khai tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý thi cho lãnh đạo và cán bộ, giáo viên phụ trách hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi của các trường phổ thông; đồng thời, cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn phần mềm chấm thi trắc nghiệm do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Đoàn Thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Quang Trung (thị xã An Khê). Ảnh: Mộc Trà



Sở cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các trường phổ thông về công tác tổ chức kỳ thi; thành lập các đơn vị đăng ký dự thi và tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi; thành lập các đoàn kiểm tra và tiến hành công tác kiểm tra, hỗ trợ các đơn vị tổ chức đăng ký dự thi; kiểm tra chéo hồ sơ đăng ký dự thi; kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi theo 4 cụm thi. Thành lập hội đồng thi và các ban trực thuộc; kiện toàn và chỉ đạo các ban của hội đồng thi xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy chế, kế hoạch chung của kỳ thi. Hội đồng thi cũng đã họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và xét miễn thi tất cả các môn cho 8 thí sinh theo Quy chế thi; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra kỳ thi; chịu trách nhiệm nhận đề thi từ Bộ GD-ĐT, tổ chức in sao, bàn giao đề thi đến các điểm thi an toàn, đúng quy định.



Ngoài ra, Sở còn cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các quy định, thông tin cần thiết về kỳ thi và tuyển sinh đại học, cao đẳng; chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ biến rộng rãi đến học sinh về Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng và các quy định, hướng dẫn liên quan đến kỳ thi; giải đáp kịp thời những thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến kỳ thi và tuyển sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tổ chức kỳ thi; tuyển sinh đại học, cao đẳng và chấm thi trắc nghiệm bằng máy tính đảm bảo chính xác, an toàn, đúng theo quy định của Bộ GD-ĐT. Chỉ đạo các trường đặt địa điểm thi chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, cơ sở hạ tầng kỹ thuật… đảm bảo yêu cầu và an toàn tuyệt đối cho kỳ thi. Ban hành các văn bản chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các trường THPT, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên cấp huyện, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12, chuẩn bị tâm lý giúp các em tự tin, sẵn sàng bước vào kỳ thi.



Bên cạnh đó, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kỳ thi theo chức năng, quyền hạn được giao và nhiệm vụ được phân công nhằm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan, chất lượng, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh trong trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt.



* P.V: Năm nay, thí sinh F0 được tham gia thi tốt nghiệp THPT, tỉnh đã chuẩn bị phương án như thế nào để đảm bảo an toàn phòng dịch, thưa ông?



- Ông LÊ DUY ĐỊNH: Sở GD-ĐT đã có văn bản hướng dẫn và tập huấn cho lãnh đạo các điểm thi về nghiệp vụ coi thi; phương án tổ chức, quy trình coi thi, khử khuẩn bài thi, nộp bài thi, chấm thi… đối với các bài thi của thí sinh là F0 thi tại phòng thi riêng (nếu có). Các đơn vị có thí sinh tham gia dự thi và các điểm thi đã và đang tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng-chống dịch Covid-19 đối với thí sinh khi tham gia dự thi; phổ biến các quy định về tổ chức thi đối với thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.



Ngoài lực lượng làm nhiệm vụ chính thức có mặt tại các điểm thi, Sở GD-ĐT đã điều động lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên dự phòng sẵn sàng đến các điểm thi nếu có tình huống dịch bệnh cần thêm hoặc thay đổi nhân sự. Trong những ngày thi, Sở Y tế sẽ cử đến mỗi điểm thi 1 cán bộ y tế để hỗ trợ công tác phòng-chống dịch, sẵn sàng chăm sóc sức khỏe và xử lý những tình huống có dịch bệnh, ốm đau đột xuất. Sở Y tế cũng đã phân công các cơ sở y tế phụ trách xử lý những tình huống bất thường về dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm… có thể xảy ra tại các điểm thi theo địa bàn.

Học sinh Trường THPT Pleiku hỗ trợ dọn vệ sinh, khử khuẩn tại các phòng thi. Ảnh: Mộc Trà

Trước và trong kỳ thi, các điểm thi tiến hành dọn vệ sinh khu vực thi, phòng thi đảm bảo sạch sẽ; chuẩn bị sẵn các trang bị, vật tư y tế như: quần áo phòng-chống dịch, nước sát khuẩn, khẩu trang dự phòng, nước sạch… để phục vụ thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ coi thi. Về số lượng F0 thì chưa dự đoán được, song trong điều kiện dịch Covid-19 có thể diễn biến phức tạp bất cứ lúc nào, Sở GD-ĐT đã chuẩn bị phương án tổ chức thi cho các thi sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhằm vừa đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, vừa tổ chức thi đúng quy chế; thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch và đồng thời không để bị động trong tình huống có thí sinh là F0 dự thi.



* P.V: Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi, theo ông, các thí sinh cần lưu ý những gì?



- Ông LÊ DUY ĐỊNH: Ngay từ đầu năm học 2021-2022, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục có bậc học THPT tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2021; xây dựng kế hoạch, nội dung ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Cùng với đó, triển khai các nhóm nhiệm vụ và giải pháp với mục tiêu duy trì và nâng cao kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022; tăng cường kiểm tra công tác ôn thi tốt nghiệp của các trường THPT để kịp thời chấn chỉnh và giúp đỡ các đơn vị triển khai ôn tập đúng trọng tâm, cung cấp kiến thức cần thiết cho học sinh trước kỳ thi. Tuyên truyền, phổ biến phương án tổ chức kỳ thi đến toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi theo đúng quy chế và đạt chất lượng.



Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi, các thí sinh không nên lo lắng mà hãy hệ thống lại tất cả kiến thức đã học, tranh thủ thời gian thư giãn, giảm áp lực. Khi bước vào phòng thi, thí sinh nghe theo sự hướng dẫn của cán bộ coi thi và những người làm công tác thi; đọc kỹ đề, phân tích và tận dụng từng bài tập nhỏ từ dễ đến khó. Ngoài ra, cần giữ gìn sức khỏe, chú ý đến vấn đề an toàn thực phẩm, an toàn giao thông; hạn chế đến những nơi đông người vì dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Chú ý về các mốc thời gian bắt đầu làm bài, thời gian làm bài cho từng môn thi và phân môn, các buổi thi phải đi đúng giờ quy định. Cùng với đó, nắm vững Quy chế thi để thực hiện đúng nội quy, quy định tại phòng thi. Chúc các thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.



* P.V: Xin cảm ơn ông!

MỘC TRÀ (thực hiện)