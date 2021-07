Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra trực tuyến công tác chấm thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Chiều 16-7, đoàn kiểm tra số 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã tổ chức hội nghị trực tuyến với Hội đồng thi 11 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và Tây Nguyên về công tác chấm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 1). Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ-Trưởng ban Chỉ đạo thi quốc gia-chủ trì hội nghị.



Tham dự hội nghị tại điểm cầu Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai có Ban Giám đốc Sở GD-ĐT và một số phòng chuyên môn liên quan của Sở; đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Y tế, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai. Ảnh: Mộc Trà



Tại hội nghị, các Hội đồng thi đã lần lượt báo cáo về tình hình triển khai công tác chấm thi tốt nghiệp THPT (đợt 1) tại địa phương; đồng thời nêu lên một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.



Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định-Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh-cho hay: Sau khi tổ chức thành công đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, những ngày qua, công tác chấm thi được Hội đồng thi Sở GD-ĐT tích cực triển khai với 13.726 bài thi tự luận và 40.495 bài thi trắc nghiệm. Khu vực chấm thi được tổ chức tại Trường THPT chuyên Hùng Vương tương đối biệt lập với các khu vực xung quanh, có hệ thống hàng rào, cổng kiên cố. Các phòng bảo quản bài thi, tủ đựng bài thi, phòng chấm thi đảm bảo an toàn. Tổng số cán bộ Ban chấm thi tự luận có 124 người, Ban chấm thi trắc nghiệm có 15 người.



Đến nay, việc chấm thi được tiến hành theo quy trình và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT; đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, công bằng, khách quan, đúng quy chế và an toàn phòng dịch Covid-19. Dự kiến, công tác chấm thi tại tỉnh sẽ hoàn thành vào ngày 20-7.



Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các Hội đồng thi trong việc triển khai công tác chấm thi tốt nghiệp THPT đảm bảo "mục tiêu kép”. Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị các Hội đồng thi tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành công tác chấm thi và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch; chú trọng việc chấm 2 vòng độc lập và lưu ý các khâu nhập điểm, chấm kiểm tra, quản lý chặt chẽ bài thi nhằm đảm bảo công bằng, quyền lợi cho thí sinh.



Liên quan đến việc tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đề nghị các Hội đồng thi tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh tham gia dự thi. Đối với những thí sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 phải gián đoạn dự thi trong đợt 1 sẽ được bảo lưu kết quả các bài đã thi và chỉ dự thi các môn còn lại trong đợt 2.



MỘC TRÀ