Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Gia Lai: An toàn, đúng quy chế

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã chính thức khép lại vào chiều 8-7. Có thể nói, việc tổ chức kỳ thi tại tỉnh Gia Lai đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra, đảm bảo an toàn, khách quan và đúng quy chế. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Lê Duy Định-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh.





ông Lê Duy Định-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Hồng Thi

* P.V: Ông có thể đánh giá về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh Gia Lai đến thời điểm này?



- Ông LÊ DUY ĐỊNH: Có thể nói, đến thời điểm này, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thành công trên cả 2 phương diện. Thứ nhất, kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, khách quan. Thứ hai, đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng-chống dịch Covid-19.



Sau khi kết thúc kỳ thi đợt 1, không có trường hợp thí sinh hay giáo viên nào vi phạm Quy chế thi phải lập biên bản; không có bất kỳ sai sót nào trong kỳ thi. Qua thống kê, rà soát đến cuối giờ chiều 8-7, có 31 thí sinh không thể dự thi do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Số thí sinh này đã được cách ly và sẽ tham gia thi tốt nghiệp đợt 2 theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, trong các môn thi, môn Ngữ văn có số thí sinh vắng nhiều nhất với 74 em; môn Vật lý có ít thí sinh vắng thi nhất với 15 em. Theo báo cáo từ các phòng chuyên môn trực thuộc Sở, hầu hết thí sinh trên địa bàn tỉnh đều hoàn thành tương đối tốt kỳ thi.



* P.V: Các khâu còn lại của kỳ thi sẽ được tiếp tục triển khai như thế nào để đảm bảo theo tiến độ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thưa ông?

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du (TP. Pleiku) phấn khởi ra về sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Hồng Thi

- Ông LÊ DUY ĐỊNH: Mặc dù đã tổ chức thành công kỳ thi đợt 1 nhưng vẫn còn các khâu tiếp theo cần phải làm như chấm thi, công bố điểm thi... Sở Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị và bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực đảm bảo hoạt động cho các ban: làm phách, chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm, phúc khảo bài thi tự luận, phúc khảo bài thi trắc nghiệm.



Theo đó, Ban làm phách sẽ làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo ở chế độ cách ly hoàn toàn từ ngày 9-7 cho đến khi chấm xong bài thi tự luận. Ban chấm thi tự luận, Ban phúc khảo bài thi tự luận, Ban chấm thi trắc nghiệm và Ban phúc khảo bài thi trắc nghiệm sẽ làm việc tại Trường THPT chuyên Hùng Vương. Trước mắt, Ban chấm thi trắc nghiệm bắt đầu làm việc vào ngày 9-7; còn Ban chấm thi tự luận làm việc từ ngày 11-7. Dự kiến, chúng tôi sẽ hoàn thành việc chấm thi trước ngày 20-7. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 26-7.



* P.V: Xin cảm ơn ông!



THI DUNG (thực hiện)