Gặp nam sinh "phá" kỷ lục 21 năm Đường lên đỉnh Olympia: Thành tích ai cũng choáng

Thành tích của Hải An: - Điểm SAT I đạt 1530/1600, SAT II: 800/800 cả 3 môn Toán Level 2, Lý, Hóa



- HCV Vòng Mùa thu Kỳ thi Toán học không biên giới (MWB)



- HCV, hạng Prize (đạt điểm tuyệt đối cao nhất cuộc thi) Vô địch Toán cấp trung học Úc mở rộng AIMO 2018



- HCV cuộc thi toán American Mathematics Olympiad (AMO) - Giải nhất môn Hóa học, Học sinh giỏi thành phố Hà Nội



- Giải nhất môn Khoa học, Học sinh giỏi thành phố Hà Nội



- Giải nhất quốc tế sáng tác nhạc Piano do MYC Canada (Music for Young Children) tổ chức lần thứ 32



- Á quân Chung kết năm Chinh phục – Vietnam's Brainiest Kid mùa thứ 3, được coi là Kỷ lục gia cuộc thi này vì trả lời đúng 16 câu hỏi trong vòng 60 giây.