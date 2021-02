Quảng Nam: Một học sinh làm giả văn bản cho học sinh nghỉ học 1 tháng

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam xác định được người làm giả văn bản cho học sinh tất cả các cấp trên địa bàn tỉnh này tiếp tục nghỉ học 1 tháng để phòng, chống dịch Covid-19 là một... học sinh.





Ngày 24.2, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết người làm giả văn bản cho học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học 1 tháng để phòng, chống dịch Covid-19 lan truyền trên mạng xã hội trước đó, là học sinh của một trường THCS trên địa bàn H.Phú Ninh.



Em học sinh làm giả văn bản rồi gửi riêng cho bạn bè trong lớp để đùa nhau, tuy nhiên không ngờ văn bản này lại được chia sẻ lên mạng xã hội. Em này còn nhỏ quá nên Công an tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ xử lý ở mức độ nhắc nhở để em rút kinh nghiệm, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết.





Văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ học trước đó lan truyền trên mạng xã hội



Sáng 21.2, trên mạng xã hội xuất hiện công văn (số 234/UBND-KGVK ngày 21.2.2021) ghi Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân ký "về việc cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học sau Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021 để phòng, chống dịch Covid-19.



Theo văn bản giả này, UBND tỉnh Quảng Nam đồng ý cho trẻ độ tuổi trong nhà trẻ, mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, sinh viên, học viên Trường chính trị tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh được tiếp tục nghỉ học sau Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 21.2.2021 đến ngày 21.3.2021 để phòng, chống dịch Covid-19.



Sau khi văn bản giả lan truyền trên mạng xã hội, ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Công an tỉnh phối hợp với Sở TT-TT vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm người mạo danh ông "ký" văn bản giả này.



Theo MẠNH CƯỜNG (TNO)